De Sabini aux réseaux internationaux : l’histoire de la mafia londonienne

L'évolution de la mafia londonienne s'articule autour de bandes territoriales et de familles, sans véritable organisation centralisée. Du contrôle des champs de courses à la mondialisation des réseaux criminels contemporains, cette histoire illustre un passage vers un crime plus invisible, axé sur la finance et la technologie, loin des figures emblématiques des années 60.

Parler de « mafia londonienne » est une simplification. Contrairement à la Sicile, à Naples ou à New York, Londres n’a jamais été durablement contrôlée par une organisation criminelle unique dotée d’une hiérarchie centrale. Son milieu criminel s’est plutôt construit autour de bandes territoriales, de familles, d’équipes spécialisées et d’alliances temporaires. Ces structures ont évolué avec l’économie de la capitale, passant du racket des bookmakers et des clubs clandestins au trafic international de stupéfiants, à la fraude numérique et au blanchiment d’argent.

Au début du XXe siècle, les principales organisations londoniennes se disputaient les champs de courses, où les paris attiraient des sommes considérables. Les bookmakers payaient des groupes criminels pour obtenir une place, transporter les recettes ou se protéger de bandes rivales. Dans les années 1920 et 1930, Charles « Darby » Sabini, issu d’une famille anglo-italienne de Clerkenwell, imposa son influence sur une partie des hippodromes du sud de l’Angleterre. Ses hommes affrontèrent notamment les Birmingham Boys, le Hoxton Gang et l’Elephant and Castle Mob, utilisant intimidations, coups de rasoir, passages à tabac et corruption.

Après la Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité du crime organisé se déplaça vers les boîtes de nuit, les jeux clandestins, la prostitution, le recel et le racket de protection. Cette période fut dominée dans l’imaginaire collectif par Ronnie et Reggie Kray, deux jumeaux de l’East End à la tête de la Firm. Derrière leur proximité avec des célébrités, des boxeurs et des responsables politiques se trouvait une organisation violente fondée sur l’extorsion et le contrôle d’établissements nocturnes. Leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité en 1969 mit fin à leur puissance, mais contribua aussi à transformer les deux frères en figures presque mythologiques.

Au sud de la Tamise, les frères Charlie et Eddie Richardson avaient développé une organisation concurrente à partir du commerce de la ferraille. Leur réseau investissait dans des clubs, des machines à sous, la sécurité privée et différentes activités clandestines. La rivalité avec les Kray provoqua plusieurs affrontements meurtriers au milieu des années 1960. Les Richardson furent lourdement condamnés lors du « Torture Trial » de 1967, tandis qu’Eddie Richardson fut de nouveau condamné en 1990 dans une affaire liée à un trafic de cannabis et de cocaïne. Ces procès marquèrent le recul des grandes « firms » familiales visibles qui avaient dominé l’après-guerre.

Une criminalité devenue mondiale et beaucoup moins visible

À partir des années 1980, la mondialisation transforma profondément le milieu londonien. Le développement du trafic de cocaïne, l’ouverture des marchés financiers et la circulation plus rapide des capitaux favorisèrent l’apparition de réseaux transnationaux. Des groupes britanniques collaborèrent avec des organisations implantées en Europe, dans les Balkans, en Turquie, au Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest ou en Amérique latine. Londres devint à la fois un marché majeur pour les stupéfiants, un centre logistique et une place financière attractive pour dissimuler ou recycler des revenus criminels.

Les organisations modernes ne ressemblent plus nécessairement aux familles criminelles des années 1960. Elles peuvent réunir des importateurs, des transporteurs, des spécialistes du blanchiment, des courtiers en données et des exécutants qui ne se connaissent pas directement. Les téléphones chiffrés, les réseaux sociaux, les sociétés-écrans et les cryptomonnaies ont facilité cette fragmentation. La National Crime Agency souligne que les groupes criminels diversifient rapidement leurs méthodes et utilisent désormais massivement les plateformes numériques pour identifier des victimes, recruter des complices ou écouler des marchandises volées. La fraude représente à elle seule environ 41 % des signalements criminels en Angleterre et au pays de Galles, pour un coût annuel estimé à 6,8 milliards de livres.

Les données policières montrent l’ampleur de cet écosystème sans permettre de parler d’une seule mafia. En 2024, la Metropolitan Police recensait 239 groupes criminels organisés actifs à Londres dans son outil de cartographie spécialisé. Une autre réponse officielle dénombrait parallèlement 102 gangs actifs, les deux chiffres correspondant à des définitions et à des bases différentes. Un gang territorial impliqué dans des violences de rue n’est pas nécessairement classé de la même manière qu’un réseau international spécialisé dans l’importation de drogue, la traite d’êtres humains ou la criminalité financière.

La mafia londonienne contemporaine est donc moins un empire qu’un marché criminel en réseau. Les anciennes figures comme les Kray restent présentes dans les films, les livres et les visites touristiques, mais elles donnent une image dépassée et parfois romantisée de la réalité. Aujourd’hui, les organisations les plus dangereuses cherchent au contraire à demeurer invisibles, à sous-traiter la violence et à infiltrer l’économie légale. L’histoire du crime organisé londonien raconte ainsi le passage d’un monde de territoires, de clubs et de familles identifiables à un système international reposant sur la finance, la technologie et la coopération entre groupes spécialisés.