Suisse : un accident de calèche fait un mort et douze blessés dans les Alpes

Une excursion en calèche a tourné au drame samedi dans le Val Roseg, une vallée alpine située dans le canton suisse des Grisons, près de la frontière italienne. Une femme de 73 ans est décédée et douze autres passagers ont été blessés, dont deux grièvement, après la collision de leur attelage avec un arbre. Les victimes résidaient toutes en Suisse, mais les autorités n’ont pas précisé leur nationalité.

Une quarantaine de personnes participaient à cette sortie et avaient été réparties entre deux attelages. Le véhicule accidenté était composé d’une calèche de tête et de deux remorques transportant également des passagers. Sur une portion en pente, le cocher aurait constaté que le système de freinage ne permettait plus de ralentir suffisamment l’ensemble, tiré par trois chevaux.

Plusieurs passagers éjectés lors de la collision

Pour tenter de réduire la vitesse, le cocher a dirigé l’attelage vers une zone plus plate. Au début de cette manœuvre, l’un des chevaux est tombé, provoquant une perte de contrôle du véhicule. La calèche a alors violemment percuté un arbre et plusieurs passagers ont été éjectés sous la force du choc. La septuagénaire est décédée sur les lieux malgré l’intervention des secours.

Un important dispositif a été mobilisé pour prendre en charge les victimes dans cette zone alpine boisée. Trois hélicoptères et quatre ambulances ont transporté les blessés vers différents hôpitaux de la région. Une enquête a été ouverte afin d’examiner l’état du système de freinage, les conditions du parcours et le déroulement précis de la manœuvre ayant précédé l’accident.