La Réunion : 42 morts sur les routes en 2025, la mortalité des motards en forte hausse

La sécurité routière à La Réunion est en forte dégradation, avec 42 morts en 2025, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Les motards sont particulièrement touchés, avec une hausse de 115 % de leur mortalité. La préfecture annonce des mesures renforcées contre l'alcool et la vitesse.

La sécurité routière reste particulièrement préoccupante à La Réunion. En 2025, 42 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Les hommes représentent 90 % des victimes mortelles, tandis que les personnes âgées de 18 à 44 ans concentrent 57 % des décès. Quatre enfants âgés de moins de 14 ans figurent également parmi les personnes tuées sur les routes réunionnaises.

Au total, 1 126 personnes ont été blessées au cours de l’année, dont 308 ont dû être hospitalisées pendant plus de 24 heures. Le nombre de blessés graves a néanmoins diminué de près de 8 % en un an. La situation des conducteurs de deux-roues motorisés demeure en revanche alarmante : quinze d’entre eux sont morts en 2025, représentant 36 % de l’ensemble des décès. Leur mortalité a progressé d’environ 115 % par rapport à 2024, atteignant un niveau qui n’avait plus été observé depuis 2007.

L’alcool reste le premier facteur des accidents mortels

L’alcool est impliqué dans 41 % des décès enregistrés sur les routes réunionnaises, avec dix-neuf victimes concernées. La vitesse intervient dans 28 % des accidents mortels et serait associée à onze décès, tandis que les stupéfiants apparaissent dans 20 % des drames. La nuit constitue également une période particulièrement dangereuse puisqu’elle concentre 64 % des accidents mortels. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans représentent par ailleurs la catégorie comptant le plus grand nombre de blessés.

Les premiers chiffres de 2026 confirment la nécessité de maintenir les efforts de prévention et de contrôle. Depuis le début de l’année, dix-huit personnes sont déjà mortes et 685 ont été blessées, dont 162 hospitalisées. La préfecture prévoit donc de renforcer ses actions contre l’alcool, les stupéfiants, la vitesse et l’usage du téléphone au volant, tout en accordant une attention particulière aux conducteurs de deux-roues. Cette situation s’inscrit dans un bilan plus large de 253 morts sur les routes ultramarines en 2025, en hausse de 6 % sur un an.