Insolite – En Belgique, des ouvriers découvrent 9 millions d’euros en or cachés derrière un mur

Lors de travaux de rénovation à Sint-Gillis-Dendermonde, des ouvriers découvrent un coffre contenant 9 millions d'euros en or, dissimulé derrière un mur. La police récupère le trésor et l'achemine vers un coffre-fort gouvernemental, tout en enquêtant sur son propriétaire et les raisons de sa cachette.

Une rénovation ordinaire s’est transformée en découverte exceptionnelle en Belgique. Des ouvriers qui travaillaient dans un bâtiment de Sint-Gillis-Dendermonde, en Flandre-Orientale, ont découvert un coffre rempli de lingots et de pièces d’or. La valeur totale du trésor est estimée à environ 9 millions d’euros. Le butin était dissimulé derrière un mur et n’est apparu qu’au moment de sa démolition. Les ouvriers intervenaient dans un bâtiment occupé par le CAW Oost-Vlaanderen, un centre flamand d’aide sociale.

Un coffre apparaît derrière le mur

Les employés de l’entreprise de construction chargée de la rénovation étaient en train de démolir une partie du bâtiment lorsqu’ils ont découvert la cache. Derrière le mur se trouvait une caisse contenant une quantité considérable d’or, sous la forme de lingots et de pièces. Face à l’importance de la découverte, les ouvriers ont prévenu leur responsable. Celui-ci a ensuite alerté les forces de l’ordre. La police locale de Dendermonde s’est déplacée pour récupérer le trésor. L’intégralité de l’or a alors été prise en charge par les autorités.

Les 9 millions d’euros d’or placés dans un coffre-fort fédéral

Une opération particulière a été mise en place pour sécuriser cette fortune. Les policiers ont procédé à l’inventaire du contenu avant son transfert vers un lieu sécurisé. « L’or a été récupéré par nos services, inventorié et stocké dans un coffre-fort de haute sécurité du gouvernement fédéral », a indiqué la police locale. La valeur du trésor est actuellement évaluée à près de 9 millions d’euros, ce qui donne à cette découverte une dimension particulièrement spectaculaire.

Le mystère reste entier sur le propriétaire de l’or

Une question essentielle reste désormais sans réponse : à qui appartient ce trésor ? Pour l’heure, aucune information officielle ne permet de déterminer l’origine des lingots et des pièces, ni de savoir depuis combien de temps ils étaient cachés derrière ce mur. Les circonstances dans lesquelles cette fortune a été dissimulée dans le bâtiment restent également inconnues.

La police avertit les chasseurs de trésor

La révélation de cette découverte pourrait attirer des curieux sur les lieux. La police de Dendermonde a donc lancé un avertissement très clair à ceux qui seraient tentés de se rendre sur le chantier pour rechercher d’autres objets de valeur. Le bâtiment est actuellement en travaux, le terrain est clôturé et plusieurs puits présentent un danger. Les policiers précisent également avoir déjà inspecté les lieux. « Nous avons déjà inspecté les lieux et tout a été récupéré en toute sécurité. Ne prenez donc pas de risques inutiles ! », ont averti les forces de l’ordre.

Après avoir passé une période indéterminée à quelques centimètres seulement des occupants du bâtiment, les 9 millions d’euros d’or ont désormais quitté leur cachette pour rejoindre un coffre-fort hautement sécurisé de l’État belge. Reste maintenant à découvrir qui les avait dissimulés derrière ce mur, et pourquoi.