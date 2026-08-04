Insolite – Jawad Bendaoud ouvre un restaurant au Maroc. L’ex-logeur des terroristes du 13-Novembre lance «Chez Jawad»

Connu en France pour avoir hébergé Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, deux membres du commando des attentats du 13 novembre 2015, Jawad Bendaoud a ouvert un restaurant de restauration rapide à Agadir, au Maroc. L’établissement, baptisé « Chez Jawad », a commencé son activité ces derniers jours et met en avant une offre de burgers, sandwichs et frites.

Un nom qui fait immédiatement réagir

L’ouverture du restaurant a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où des photos de la devanture et du logo de l’enseigne ont été largement relayées. Le visuel représente Jawad Bendaoud lui-même, accompagné du nom « Chez Jawad French Fast Food ». Cette initiative a lieu plusieurs années après les procédures judiciaires qui ont placé Jawad Bendaoud sous le feu des projecteurs en France.

Une figure associée aux attentats du 13 novembre 2015

Jawad Bendaoud est devenu célèbre après avoir loué un appartement de Saint-Denis à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, membres du commando responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Les deux hommes avaient trouvé refuge dans ce logement avant l’assaut mené par les forces de l’ordre le 18 novembre 2015. Lors de son interpellation, Jawad Bendaoud avait prononcé la phrase devenue célèbre : « Je ne savais pas que c’étaient des terroristes. » Cette déclaration avait marqué l’opinion publique et largement contribué à sa notoriété médiatique.

Plusieurs condamnations par la justice

En novembre 2017, Jawad Bendaoud a été acquitté des poursuites pour recel de malfaiteurs terroristes, la cour estimant qu’il n’était pas établi qu’il connaissait les intentions criminelles des occupants de l’appartement. Il a toutefois été condamné dans d’autres procédures, notamment pour avoir hébergé des trafiquants de drogue et pour diverses infractions sans lien avec le terrorisme.

Une nouvelle activité à Agadir

Installé à Agadir, Jawad Bendaoud se lance désormais dans la restauration rapide avec son enseigne « Chez Jawad ». Les premières images diffusées montrent un établissement spécialisé dans le « French Fast Food », avec une communication largement centrée sur son nom et son image. L’ouverture de ce restaurant a lieu plus de 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 morts et des centaines de blessés en France.