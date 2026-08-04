TF1 relance déjà Koh-Lanta : l’édition «All Stars» débutera le 25 août avec 18 anciens aventuriers

À peine 2 mois après la finale de Koh-Lanta : Les Reliques du destin, TF1 prépare déjà le retour de son jeu d’aventure. La chaîne diffusera le premier épisode de Koh-Lanta All Stars le mardi 25 août 2026 à 21h10, avec Denis Brogniart à la présentation. Cette édition spéciale célébrera les 25 ans du programme avec 18 anciens candidats. Les aventuriers, issus de 9 saisons différentes, ont été réunis au Panama pour une aventure entièrement réservée à des visages déjà connus du public.

Une nouvelle saison seulement 9 semaines après la finale

La précédente édition s’est achevée le 23 juin avec la victoire de Cynthia. Le lancement de cette saison « All Stars » seulement 9 semaines plus tard permettra donc à TF1 de proposer Koh-Lanta presque sans interruption entre le printemps et la rentrée. La nouvelle aventure a été tournée sur la côte ouest du Panama, dans l’archipel de Las Perlas. Le programme n’avait plus installé son tournage dans ce pays depuis 22 ans, après plusieurs saisons successives réalisées aux Philippines.

18 anciens candidats réunis au Panama

Camille, Charlotte, Christina, Clémentine, Dorian, Freddy, Jacques, Joana, Laure, Lola, Maxime, Moussa, Naoil, Nicolas, Tania, Ugo, Vincent et Yassin composent le casting de cette édition. Parmi eux figurent plusieurs anciens vainqueurs, finalistes et candidats ayant déjà participé à plusieurs éditions. Freddy disputera notamment son 6e Koh-Lanta, un record dans l’histoire du programme.

Les aventuriers commenceront directement en binômes

La principale nouveauté concernera la formation de binômes dès le début de l’aventure. Chaque candidat sera associé à un aventurier issu de la même saison que lui. Dorian évoluera avec Lola, Yassin avec Clémentine, Vincent avec Laure, Freddy avec Christina, Moussa avec Naoil, Ugo avec Camille, Jacques avec Charlotte, Nicolas avec Tania et Maxime avec Joana. Leur sort sera directement lié. Les candidats devront disputer certaines épreuves ensemble et pourront également être éliminés par 2. Cette règle obligera les aventuriers à composer avec les qualités, les faiblesses et les choix stratégiques de leur partenaire.

Des règles inédites et un conseil sans Denis Brogniart

Cette saison introduira également l’« Îlot du Salut ». Les vainqueurs de certaines épreuves de confort pourront y trouver une cabane, du matériel de pêche, une pierre à feu et des installations leur permettant de s’entraîner avant l’épreuve d’immunité suivante. Pour la première fois dans l’histoire française de Koh-Lanta, un conseil doit aussi se dérouler sans Denis Brogniart. Le traditionnel totem d’immunité possédera, lui, 2 visages, l’un masculin et l’autre féminin, en référence aux binômes de cette édition. Le premier épisode de Koh-Lanta All Stars sera diffusé mardi 25 août à 21h10 sur TF1. Les épisodes seront ensuite proposés sur TF1+, mais ne seront pas disponibles en avant-première avant leur passage à l’antenne.