Le groupe Canal+ prépare une évolution de ses offres d’abonnement. Et ça ne va pas plaire à tout le monde ! Face à la concurrence toujours plus forte des plateformes de streaming et à la hausse des coûts des contenus, notamment dans le sport et les séries, l’entreprise envisage plusieurs changements dans son modèle.

Au programme : l’arrivée d’offres d’entrée de gamme avec publicité, des hausses de prix ciblées et la fin progressive du partage de comptes en dehors du foyer. Des mesures qui pourraient marquer la fin d’une époque pour de nombreux abonnés.

Des offres moins chères… mais avec publicité

Canal+ envisagerait de lancer de nouvelles formules d’abonnement à prix réduit, financées en partie par la publicité. L’objectif serait de proposer une porte d’entrée plus accessible pour attirer de nouveaux abonnés, tout en développant de nouvelles sources de revenus.

Ce modèle est déjà utilisé par plusieurs grandes plateformes de streaming. Les abonnés pourraient donc accéder aux contenus à un tarif plus bas, mais avec des coupures publicitaires pendant certains programmes.

Des hausses de prix sur certaines formules

En parallèle, Canal+ pourrait également revoir les tarifs de certaines offres existantes. Ces hausses de prix seraient ciblées et concerneraient surtout les formules les plus complètes.

L’objectif serait de mieux segmenter les abonnements et de valoriser les offres premium, notamment celles incluant les droits sportifs ou un large catalogue de contenus.

La fin du partage de comptes hors foyer

Autre changement terrible : la limitation du partage de comptes. Canal+ souhaite désormais réserver l’utilisation d’un abonnement au sein d’un même foyer.

Concrètement, partager ses identifiants avec des amis ou des membres de la famille vivant dans un autre logement pourrait être interdit. Comme d’autres plateformes avant lui, le groupe pourrait à terme mettre en place des contrôles techniques pour limiter ce type d’usage.

La fin d’une époque pour les « codes Canal »

Pendant de nombreuses années, partager ses identifiants Canal+ était devenu une habitude largement répandue. La célèbre question « C’est quoi ton code Canal ? » faisait presque partie de la culture de la plateforme.

Avec ces nouvelles orientations, cette période semble désormais toucher à sa fin. Des offres populaires permettant de partager plus facilement un abonnement pourraient également disparaître.

Une stratégie pour s’adapter au marché du streaming

Avec ces changements, Canal+ cherche à adapter son modèle à un marché du streaming devenu extrêmement compétitif. Entre la concurrence des grandes plateformes internationales et l’augmentation des coûts des contenus, le groupe tente de trouver un nouvel équilibre.

Pour les abonnés, cela pourrait signifier davantage de choix dans les formules proposées, mais aussi des règles d’utilisation plus strictes et, pour certains, des tarifs plus élevés.