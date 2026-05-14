Toulouse : une mère et ses adolescents en garde à vue après une intrusion armée dans un collège

Une femme de 44 ans et deux adolescents ont été placés en garde à vue après avoir pénétré armés dans un collège du centre de Toulouse mercredi matin. Selon le parquet, les trois suspects se sont introduits dans l’établissement avec plusieurs armes blanches avant de s’en prendre à deux collégiennes et à une surveillante qui tentait de s’interposer.

Les faits se sont déroulés au collège Clémence-Isaure, où un différend entre élèves serait à l’origine de l’expédition. D’après les premiers éléments de l’enquête, la mère de famille était accompagnée de ses deux enfants âgés de 14 et 17 ans. Les suspects étaient munis de couteaux ainsi que d’une feuille de boucher. D’autres armes blanches ont également été retrouvées dans leur véhicule lors des investigations menées par la police judiciaire.

Une surveillante visée en tentant de protéger des élèves

Selon plusieurs témoignages relayés localement, la surveillante aurait tenté de s’interposer pour protéger les collégiennes prises à partie. Aucun blessé n’a finalement été signalé malgré la violence de la scène et la présence d’armes dans l’enceinte scolaire. Les trois suspects ont rapidement été interpellés par les forces de l’ordre puis placés en garde à vue pour intrusion armée dans un établissement scolaire et violences aggravées en réunion.

L’affaire intervient dans un climat particulièrement tendu autour des violences en milieu scolaire. Depuis plusieurs mois, les agressions impliquant des armes blanches dans ou aux abords des établissements suscitent une forte inquiétude au sein du monde éducatif et des autorités publiques.

Un possible contexte de harcèlement scolaire

Selon les premiers éléments évoqués dans la presse locale, la mère de famille aurait affirmé vouloir défendre son fils, scolarisé dans l’établissement et victime selon elle de harcèlement. Un témoin cité par plusieurs médias affirme également que la quadragénaire aurait encouragé son fils à « planter la pionne » durant l’altercation, un point désormais examiné par les enquêteurs.

Le parquet de Toulouse a confié les investigations à la police judiciaire afin d’établir précisément le déroulement des faits et les responsabilités de chacun. Les auditions des différents protagonistes devaient se poursuivre mercredi soir.