Taïwan relance son budget de défense après des coupes parlementaires jugées inquiétantes

Le gouvernement taïwanais a annoncé jeudi qu’il envisageait de soumettre à nouveau au Parlement les éléments retirés d’un budget spécial de défense, après que les députés ont réduit une partie des financements jugés essentiels pour la sécurité de l’île. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions avec la Chine et de pressions américaines pour renforcer les capacités militaires de Taïwan.

La semaine dernière, le Parlement taïwanais, dominé par l’opposition, n’a approuvé qu’environ deux tiers d’un budget de défense exceptionnel de 40 milliards de dollars. Si les achats d’armements américains ont été maintenus, plusieurs programmes nationaux, notamment le développement de drones et certains systèmes de défense, ont été fortement réduits.

Ces coupes budgétaires ont suscité des inquiétudes à Washington. Un haut responsable américain a déclaré que les États-Unis étaient déçus par un niveau de dépenses jugé insuffisant pour répondre aux besoins de dissuasion face à la Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire.

Le président taïwanais Lai Ching-te a fait du renforcement des capacités militaires une priorité de son mandat. Son gouvernement insiste sur la nécessité de moderniser l’armée pour faire face à une pression croissante de Pékin dans la région.

Selon la porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, le Premier ministre Cho Jung-tai s’inquiète des conséquences de ces réductions sur le programme global de modernisation des forces armées. Elle a notamment souligné l’impact potentiel sur des projets clés comme les systèmes antimissiles balistiques.

Cette controverse intervient alors que la question de Taïwan occupe une place centrale dans les discussions internationales, notamment lors du sommet entre les présidents chinois et américain à Pékin. Dans ce contexte, la trajectoire budgétaire et militaire de l’île reste un sujet hautement stratégique pour ses alliés comme pour ses adversaires.