L’Iran ouvre partiellement le détroit d’Ormuz aux navires chinois après un accord avec Pékin

L’Iran a commencé à autoriser certains navires chinois à traverser le détroit d’Ormuz après un accord conclu avec Pékin sur les protocoles de gestion de cette voie maritime stratégique, selon l’agence de presse semi-officielle Fars. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions régionales autour du trafic énergétique mondial.

D’après une source citée par Fars, Téhéran a accepté de faciliter le passage de plusieurs navires chinois à la suite de demandes formulées par le ministre chinois des Affaires étrangères ainsi que par l’ambassadeur de Chine en Iran. Cette mesure s’inscrirait dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

L’annonce survient alors que le président américain Donald Trump, actuellement en visite officielle en Chine, s’est accordé avec le président chinois Xi Jinping sur la nécessité de maintenir le détroit d’Ormuz ouvert à la libre circulation de l’énergie.

Depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, les autorités iraniennes avaient fortement limité le trafic dans cette zone maritime essentielle. Le détroit d’Ormuz représente un point de passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, avec environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux transitant par cette route.

La situation s’est encore aggravée après le blocus américain visant les ports iraniens, instauré quelques jours après un cessez-le-feu conclu début avril. Cette crise prolongée a accentué les inquiétudes des marchés énergétiques et des grandes puissances dépendantes des approvisionnements du Moyen-Orient.

La décision iranienne d’autoriser certains navires chinois à circuler pourrait être interprétée comme un geste diplomatique envers Pékin, partenaire économique majeur de Téhéran. Elle souligne également le rôle croissant que la Chine pourrait jouer dans les négociations autour de la sécurité maritime et énergétique dans la région.