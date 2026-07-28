Le chanteur D4vd renvoyé en procès pour le meurtre d’une adolescente

D4vd, musicien américain, est renvoyé en procès pour le meurtre de Celeste Rivas Hernandez, une adolescente de 14 ans retrouvée morte. Les procureurs avancent qu'il l'a tuée par crainte d'exposition suite à des abus. Le procès est prévu dans les 90 jours suivant son acte d'accusation, le 31 août.

Un juge de Los Angeles a décidé que le musicien américain D4vd, de son vrai nom David Anthony Burke, sera jugé pour le meurtre d’une jeune fille de 14 ans dont les restes avaient été retrouvés dans une Tesla garée à son adresse.

La décision est tombée à l’issue d’une audience préliminaire de cinq jours. Les procureurs de Los Angeles ont interrogé une douzaine de témoins et présenté des preuves photographiques, sous les yeux de la famille de Celeste Rivas Hernandez, 14 ans, pendant toute la durée des débats.

Burke, 21 ans, est poursuivi pour meurtre et abus sexuels sur mineure. Il a plaidé non coupable. Son acte d’accusation formel est fixé au 31 août, et le procès devra s’ouvrir dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

Selon l’accusation, Burke aurait poignardé l’adolescente avant de démembrer son corps, après des années d’abus sexuels présumés. Les procureurs soutiennent qu’il l’a tuée parce qu’elle menaçait de révéler sa relation avec une mineure et de détruire sa carrière musicale, estimée à plusieurs millions de dollars.

Des messages lus à l’audience lundi montrent que Celeste avait adressé des menaces à Burke le 22 avril 2025, dans le contexte d’une dispute liée à son amitié avec une autre jeune fille. « Je jure devant DIEU que je vais te tuer », écrivait-elle dans un message truffé de grossièretés, menaçant également de l’étrangler et de raconter des mensonges à son père. « Je vais mettre fin à ta carrière et à ta vie, je vais tout détruire », ajoutait-elle dans un autre texto.

Le lendemain, Hernandez s’est rendue au domicile de Burke à Hollywood, à bord d’un Uber qu’il avait lui-même commandé pour venir la chercher. C’est à son arrivée, selon les procureurs, qu’il l’aurait poignardée.