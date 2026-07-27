Canal+ va investir 980 millions d’euros dans le cinéma français et européen jusqu’en 2032

Canal+ engage 980 millions d'euros dans le cinéma français et européen entre 2028 et 2032, suite à un accord novateur de cinq ans. En contrepartie, le groupe pourra diffuser des films six mois après leur sortie. L'engagement vise à soutenir divers projets, des auteurs émergents aux productions à gros budget.

Le groupe Canal+ a conclu un accord de 5 ans avec plusieurs organisations professionnelles du cinéma. À partir de 2028, le groupe consacrera au total 980 millions d’euros au financement des œuvres françaises et européennes, soit près d’un milliard d’euros jusqu’à la fin de l’année 2032.

Un engagement inédit sur cinq ans

L’accord concerne Canal+ ainsi que CINÉ+ OCS. Il a été signé avec le Bureau de liaison des industries cinématographiques, le BLIC, l’ARP et plusieurs membres du Bureau de liaison des organisations du cinéma, parmi lesquels la SRF, le SPI, l’UPC, le DIRE, le SDI et Animfrance. Cette durée de 5 ans constitue une première pour un accord de cette nature entre un diffuseur et la filière cinématographique. Le montant représente une moyenne de 196 millions d’euros investis chaque année entre 2028 et 2032. La répartition annuelle précise n’a pas encore été détaillée. Le nouvel engagement prendra la suite de l’accord actuellement en vigueur, qui prévoit un investissement minimal de 480 millions d’euros entre 2025 et 2027. Canal+ doit verser 150 millions d’euros en 2025, 160 millions en 2026 et 170 millions en 2027.

Canal+ conservera la diffusion des films six mois après leur sortie

En échange de ces engagements, Canal+ pourra continuer à proposer à ses abonnés les films français, européens et internationaux dès six mois après leur sortie dans les salles de cinéma. Cette fenêtre de diffusion constitue l’un des principaux avantages accordés au groupe dans le cadre de la chronologie des médias. Le système français prévoit que les diffuseurs qui financent le plus fortement la création peuvent accéder plus rapidement aux films après leur exploitation en salle. Canal+ conserve ainsi une position privilégiée par rapport aux plateformes de streaming bénéficiant de fenêtres de diffusion plus tardives.

Premiers films, animation et œuvres à gros budget

Les 980 millions d’euros ne seront pas uniquement consacrés aux productions les plus commerciales. L’accord prévoit un soutien renforcé aux nouveaux auteurs, aux premiers films, aux talents émergents, aux œuvres portées par la diversité et aux films d’animation. Canal+ s’engage également à accompagner les films dits « du milieu », ces productions dont le budget se situe entre les petits projets indépendants et les superproductions. Ces films occupent une place centrale dans l’économie du cinéma français, mais rencontrent régulièrement davantage de difficultés pour réunir leur financement. Les productions ambitieuses destinées à un large public continueront elles aussi à être financées. L’accord contient par ailleurs des engagements destinés à renforcer l’exposition des œuvres et à maintenir une diversité de genres, d’esthétiques et de nouveaux talents.

Maxime Saada revendique un investissement historique

Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a présenté cet accord comme la confirmation du lien historique entre la chaîne payante et le cinéma : « Je me réjouis de ce nouvel accord qui illustre la force du lien entre Canal+ et le cinéma. En investissant un niveau historique de près d’un milliard d’euros, pour une durée inédite de cinq ans, nous sommes très fiers de réaffirmer notre soutien au septième art, à sa puissance, à sa créativité et à sa diversité. » Le dirigeant a également confirmé que les abonnés continueraient à bénéficier des films six mois après leur sortie en salle : « Le meilleur du cinéma est sur Canal+ dès six mois après sa sortie en salles et le restera encore pour de nombreuses années. »

Canal+ sécurise sa place de premier financeur privé

Depuis sa création en 1984, Canal+ a fait du cinéma l’un des principaux piliers de sa programmation et de son offre payante. Le groupe finance les films en amont, notamment grâce au préachat de leurs droits de diffusion, parfois avant même le début du tournage. En 2024, il avait préacheté plus de 130 films pour environ 220 millions d’euros. Avec 980 millions d’euros programmés sur cinq ans, Canal+ garantit désormais aux producteurs, auteurs, réalisateurs, distributeurs et exploitants une visibilité financière jusqu’en 2032. Le groupe confirme également qu’il restera le principal partenaire privé du cinéma français et européen au cours des prochaines années.