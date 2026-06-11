Vente de M6 : le directeur général confirme que le groupe pourrait changer de propriétaire

Le président du directoire du groupe M6, David Larramendy, a reconnu ce jeudi sur RTL que l’actionnaire historique du groupe, le géant allemand RTL, n’excluait pas une cession de M6 si les conditions étaient réunies. « Nous avons un actionnaire qui n’a pas caché depuis un certain nombre de temps que si l’opportunité était là dans les bonnes conditions, la vente du groupe ou le transfert du contrôle du groupe serait possible », a-t-il déclaré.

Le groupe M6 est-il à vendre ?



La réponse de @DavidLarramendy, président du directoire du groupe M6, face à @FogielMarcO dans #RTLMatin pic.twitter.com/HgwFyTHcYF — RTL France (@RTLFrance) June 11, 2026

Interrogé sur une éventuelle opération avec le groupe TF1, régulièrement évoquée dans le secteur audiovisuel, David Larramendy a toutefois rappelé que la législation actuelle empêche un tel rapprochement avant 2032. Sans se prononcer sur l’avenir capitalistique de M6, il a insisté sur sa mission actuelle : poursuivre la transformation du groupe dans un marché publicitaire devenu plus complexe et renforcer ses positions face aux mutations du secteur.

Le dirigeant a également souligné le soutien constant de RTL, actionnaire du groupe depuis 1987. « Toutes nos décisions d’investissement sont acceptées », a-t-il assuré. Selon lui, l’objectif reste de maintenir M6 en pleine forme, qu’il demeure indépendant ou qu’il soit amené un jour à se rapprocher d’un autre acteur du paysage audiovisuel.

Ces déclarations interviennent alors que M6 lance ce jeudi un dispositif exceptionnel autour de la Coupe du monde 2026, dont le groupe diffusera gratuitement 54 rencontres. Un investissement stratégique qui témoigne de la volonté du groupe de continuer à renforcer son attractivité, quel que soit son avenir capitalistique.