— La Coupe du monde débute aujourd’hui : découvrez le dispositif de M6 pour suivre les matchs

Du 11 juin au 19 juillet, la Coupe du monde de la FIFA s’installe en Amérique du Nord, avec une édition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour ce Mondial à 48 équipes, le Groupe M6 déploie un dispositif massif sur M6, M6+ et RTL, avec 54 grandes affiches en clair, dont la finale, diffusée pour la première fois sur M6.

Un Mondial XXL pour une édition à 48 équipes

La compétition démarre au Stade Aztèque de Mexico et s’achèvera au MetLife Stadium. Cette Coupe du monde marque une nouvelle étape avec son format élargi à 48 sélections, réparties en douze groupes de quatre.

Les groupes annoncés sont les suivants :

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque.

Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse.

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse.

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie.

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur.

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie.

Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande.

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay.

Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège.

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie.

Groupe K : Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie.

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama.

Les Bleus en quête d’une troisième étoile

Championne du monde en 1998 et 2018, finaliste en 2006 et 2022, l’équipe de France arrive avec un objectif clair : décrocher une troisième étoile.

Placés dans le groupe I, les hommes de Didier Deschamps affronteront d’abord le Sénégal, puis l’Irak, avant de conclure leur phase de groupes contre la Norvège.

Le calendrier des Bleus sur M6 est fixé ainsi :

Mardi 16 juin à 21h : France – Sénégal.

Lundi 22 juin à 23h : France – Irak.

Vendredi 26 juin à 21h : Norvège – France.

54 affiches en clair, la finale sur M6

M6 diffusera 54 des plus grandes affiches de la compétition. La chaîne proposera notamment le match d’ouverture, plusieurs chocs de la phase de groupes, les grands rendez-vous des Bleus, puis les principaux matchs à élimination directe.

La quasi-totalité des rencontres retenues sera programmée en prime time, entre 18h et 23h, afin de toucher le public le plus large possible.

Le dispositif prévoit aussi une présence forte sur les phases finales : M6 diffusera les 9 premiers choix des seizièmes de finale, les 6 premiers choix des huitièmes de finale et les 3 premiers choix des quarts de finale. Les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale figurent aussi dans la programmation annoncée.

Le calendrier des grands soirs

La phase à élimination directe débutera le 28 juin 2026 avec un seizième de finale à 21h. Les autres seizièmes seront diffusés les 29 juin, 30 juin, 1er juillet, 2 juillet et 3 juillet.

Les huitièmes de finale seront proposés du 4 au 7 juillet. Les quarts de finale suivront les 9, 10 et 11 juillet. Les demi-finales auront lieu les 14 et 15 juillet, toutes deux à 21h.

Le match pour la troisième place est prévu le 18 juillet à 23h. La finale sera diffusée le 19 juillet à 21h.

La programmation des tours à élimination directe reste dépendante des équipes qualifiées et des choix définitifs de diffusion.

Domergue, Cheyrou, Umtiti et Sainsily pour les Bleus

Les matchs de l’équipe de France seront commentés par un trio inédit : Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Samuel Umtiti. Ils seront accompagnés de Virginie Sainsily, présente en bord terrain.

Xavier Domergue, voix installée du football sur M6, commentera les grandes affiches. Benoît Cheyrou apportera son expérience d’ancien joueur international et de consultant. Samuel Umtiti, champion du monde 2018 avec les Bleus, interviendra avec son regard d’ancien défenseur de l’équipe de France. Virginie Sainsily assurera les interventions au plus près du terrain.

Quatre équipes pour couvrir toute la compétition

Pour les autres rencontres, M6 s’appuie sur quatre duos ou trios : Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Virginie Sainsily ; Julien Brun et Samuel Umtiti ; Hamza Rahmani et François Clerc ; Jano Rességuie et Jean-Marc Ferreri.

Julien Brun, Hamza Rahmani et Jano Rességuie assureront les commentaires. Samuel Umtiti, François Clerc et Jean-Marc Ferreri apporteront l’expertise d’anciens joueurs. Le dispositif mêle ainsi journalistes sportifs, anciens internationaux et consultants déjà identifiés par les téléspectateurs.

Un magazine quotidien autour d’Ophélie Meunier

Chaque soir de match, Ophélie Meunier présentera un grand magazine depuis Paris. Elle sera entourée de Smaïl Bouabdellah, Laure Lepailleur, SoAnne, Ludovic Giuly et Johan Djourou. L’émission accompagnera les rencontres, les performances de l’équipe de France et les temps forts de la compétition. Des personnalités, entraîneurs et joueurs seront régulièrement invités pour prolonger les débats.

M6+ veut prolonger chaque match

Sur M6+, les 54 affiches seront accessibles gratuitement en direct. Les utilisateurs pourront suivre les matchs sur téléphone, tablette, ordinateur ou Smart TV. La plateforme proposera aussi une expérience enrichie avec la FanXP : quiz, pronostics, sondages et statistiques en temps réel pendant les rencontres. Les résumés, les moments clés, les coulisses et des contenus exclusifs seront également disponibles.

M6+ mettra aussi en avant des archives de la FIFA, avec des matchs marquants de l’histoire du Mondial, dont la finale 1998, le sacre allemand de 2014 et le parcours des Bleus en 2018. Un partenariat avec So Foot permettra de proposer des documentaires et contenus premium autour du football.

Michou envoyé spécial digital

M6 déploiera également un dispositif spécifique sur les réseaux sociaux. Michou sera l’envoyé digital de M6 pour les matchs de l’équipe de France. Il fera vivre l’événement depuis la pelouse, derrière les buts, avec un accès privilégié.

Les meilleurs moments, résumés, interviews et analyses seront diffusés sur les comptes de M6, M6+, RTL et M6 Info, notamment sur TikTok, YouTube, X et Snapchat.