Incendie en Gironde : une cellule de crise économique activée

En réponse à l'incendie ravageant la Gironde, une cellule de crise économique est activée pour soutenir les habitants et entreprises affectés. Près de 200.000 personnes ont déjà été évacuées, et de nouvelles mesures de sécurité sont mises en place, notamment dans la ville de Cestas. Les secours demeurent mobilisés sur le terrain.

Roland Lescure a donné son accord pour l’ouverture d’une cellule de crise économique, a annoncé samedi le maire de Bordeaux. Cette décision intervient alors que l’incendie qui ravage la Gironde n’est toujours pas maîtrisé et continue de progresser. Environ 200.000 personnes ont déjà été contraintes de quitter leur domicile ou leur lieu de vacances face à l’avancée des flammes.

Des milliers d’habitants évacués

Les autorités locales ont ordonné samedi soir de nouvelles évacuations dans plusieurs communes proches de Bordeaux. La ville de Cestas, qui compte 55.000 habitants, figure parmi les localités concernées par ces mesures préventives. Les services de secours restent pleinement mobilisés sur le terrain pour tenter de contenir le sinistre.

La mise en place de cette cellule de crise vise à évaluer et accompagner les conséquences économiques du sinistre pour les habitants et les entreprises touchées. Le dispositif permettra de coordonner les mesures d’urgence et d’organiser le soutien financier aux sinistrés dans les prochains jours.