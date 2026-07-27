BlackBerry : de roi du smartphone à champion discret des voitures connectées

Pendant près d’une décennie, BlackBerry a incarné le smartphone haut de gamme par excellence. Son clavier physique, son système de messagerie sécurisé et son image très professionnelle en avaient fait le téléphone des chefs d’État, des dirigeants d’entreprise et des administrations du monde entier. En 2009, le constructeur canadien Research In Motion (RIM), devenu ensuite BlackBerry, détenait près de 20 % du marché mondial des smartphones et revendiquait plus de 80 millions d’utilisateurs. Dans certains pays, posséder un BlackBerry était un véritable symbole de réussite professionnelle. Mais en quelques années seulement, cette réussite spectaculaire s’est transformée en l’un des plus grands échecs industriels de l’histoire des nouvelles technologies.

L’arrivée de l’iPhone d’Apple en 2007 puis la montée en puissance des smartphones Android ont profondément bouleversé le marché. Alors que les consommateurs privilégiaient les écrans tactiles, les applications et les usages multimédias, BlackBerry est resté fidèle à son clavier physique et à un système d’exploitation vieillissant. Son lancement de BlackBerry 10 en 2013 est arrivé trop tard pour inverser la tendance. Les ventes se sont effondrées et, en 2016, l’entreprise a définitivement cessé de concevoir ses propres smartphones avant de mettre fin, en janvier 2022, aux services historiques de ses appareils.

Au sommet de sa popularité, BlackBerry s’était pourtant imposé comme une référence mondiale de l’innovation. En 2013, la marque est devenue partenaire officiel de l’écurie Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Son logo figurait sur les monoplaces pilotées par Lewis Hamilton et Nico Rosberg, tandis que l’entreprise fournissait des smartphones BlackBerry 10 et développait des solutions de communication sécurisées pour les équipes de course. Ce partenariat illustrait la volonté de BlackBerry d’associer son image à l’excellence technologique et à la performance, quelques mois seulement avant que la marque ne commence à perdre sa place sur le marché mondial.

Une reconversion spectaculaire loin des smartphones

Si BlackBerry a disparu des rayons de téléphonie, l’entreprise est loin d’avoir disparu. Elle a progressivement abandonné le matériel pour se concentrer sur les logiciels de cybersécurité et les systèmes embarqués. Son principal atout s’appelle désormais QNX, un système d’exploitation en temps réel utilisé dans les automobiles, les équipements médicaux, l’industrie ou encore les infrastructures critiques. Selon l’entreprise, plus de 275 millions de véhicules dans le monde utilisent aujourd’hui une technologie reposant sur QNX. Les logiciels de BlackBerry pilotent notamment les tableaux de bord numériques, les systèmes d’infodivertissement, certaines fonctions de sécurité et les plateformes destinées aux véhicules autonomes.

Une transformation qui porte aujourd’hui ses fruits. Lors de la publication de ses résultats en juin 2026, BlackBerry a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 152,9 millions de dollars, en progression de 26 % sur un an. Sa division QNX a généré 72,3 millions de dollars, tandis que les activités liées aux communications sécurisées ont rapporté 73,6 millions de dollars. L’entreprise prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 594 et 621 millions de dollars, signe d’un redressement progressif après plusieurs années de restructuration.

Les erreurs qui ont changé le destin d’un géant

Pour de nombreux spécialistes du numérique, BlackBerry n’a pas disparu faute d’innovation mais parce qu’il a mal anticipé les nouveaux usages. L’entreprise est restée focalisée sur le marché professionnel alors que le smartphone devenait un véritable ordinateur personnel destiné au grand public. Les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, la photographie mobile et les services connectés ont progressivement pris une importance que BlackBerry n’avait pas su mesurer. Pendant que ses concurrents développaient de vastes écosystèmes logiciels, le constructeur canadien continuait de miser avant tout sur la sécurité de ses terminaux.

Aujourd’hui, BlackBerry est devenu un cas d’école dans les universités et les écoles de commerce. Son histoire est régulièrement comparée à celles de Nokia ou Kodak, deux anciens leaders incapables de s’adapter assez rapidement aux mutations de leur secteur. Pourtant, contrairement à ces entreprises, BlackBerry a réussi à se réinventer. Invisible pour le grand public, la marque reste omniprésente dans les technologies embarquées, les véhicules connectés et les infrastructures numériques. L’ancien géant du smartphone n’a plus vocation à séduire les consommateurs, mais il est devenu un acteur stratégique d’un marché en pleine expansion où les logiciels comptent désormais davantage que les appareils eux-mêmes.