Fusillade en plein festival à Seattle : 2 morts, 5 blessés dont un enfant de 2 ans, un suspect interpellé

Dimanche soir, une fusillade survenue au Seattle Center a causé la mort de deux personnes, dont un enfant de 2 ans, et blessé cinq autres. Les policiers ont interpellé un suspect, tandis que les enquêteurs cherchent à établir les circonstances du drame et à déterminer s'il a agi seul.

Une fusillade a éclaté dimanche soir au Seattle Center, en plein cœur de Seattle, alors que des milliers de personnes participaient au Bite of Seattle, l’un des plus importants festivals gastronomiques de la ville. Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées. Parmi les victimes figure un enfant âgé de seulement 2 ans. Les coups de feu ont retenti vers 18 heures à proximité immédiate de la Space Needle. Un homme a été placé en garde à vue, mais les enquêteurs cherchent encore à déterminer s’il est bien l’auteur des tirs, s’il a agi seul et ce qui a provoqué la fusillade.

Deux morts et cinq personnes hospitalisées

Les secours ont pris en charge sept victimes. Deux d’entre elles sont mortes des suites de leurs blessures. Cinq autres personnes ont été transportées à l’hôpital, dont un enfant de 2 ans. Une femme de 56 ans se trouvait également dans un état sérieux. Les autres blessés ont notamment été touchés aux bras, à l’abdomen ou aux jambes. Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué l’identité des personnes tuées ni précisé les liens éventuels entre les différentes victimes. La fusillade s’est produite alors que la dernière journée du Bite of Seattle touchait à sa fin. Le secteur était encore particulièrement fréquenté par des familles, des visiteurs et les employés des nombreux stands installés pour le week-end.

Des milliers de personnes prises de panique

Les premières détonations ont provoqué un mouvement de panique au milieu de la foule. Des témoins ont raconté avoir entendu plusieurs coups de feu avant de voir les participants courir dans toutes les directions. Des familles ont cherché refuge dans les bâtiments voisins. Plusieurs commerçants ont abandonné précipitamment leurs stands pour se mettre à l’abri. Le Seattle Children’s Museum a ouvert ses portes à des personnes qui tentaient d’échapper aux tirs et au mouvement de foule. En quelques instants, le festival gastronomique s’est transformé en scène de chaos. Les policiers ont demandé aux personnes présentes de quitter immédiatement les lieux et au public d’éviter totalement le secteur.

Le Seattle Center entièrement bouclé

Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du Seattle Center. La zone a été bouclée pendant plusieurs heures afin de permettre aux secours de prendre en charge les victimes et aux enquêteurs de procéder aux premières constatations. Le FBI et les agents fédéraux de l’ATF ont été mobilisés aux côtés de la police locale. Une unité SWAT de la Washington State Patrol a également été envoyée sur place pour renforcer les effectifs et sécuriser les environs. Les forces de l’ordre ont fouillé le secteur afin de vérifier qu’aucun autre tireur ne s’y trouvait. Elles ont également recueilli les témoignages des personnes présentes et recherché d’éventuelles vidéos permettant de reconstituer précisément le déroulement des faits.

Un suspect placé en garde à vue

Un homme a été interpellé après la fusillade et placé en garde à vue. Son identité n’a pas été révélée. Les enquêteurs doivent désormais déterminer son rôle exact et vérifier s’il est le seul tireur impliqué. Aucun mobile officiel n’a encore été communiqué. Les autorités cherchent notamment à savoir si les tirs visaient certaines personnes ou s’ils ont éclaté à la suite d’une altercation au milieu du festival. La police tente également d’établir combien de coups de feu ont été tirés, quelle arme a été utilisée et comment le suspect a pu circuler dans un lieu accueillant plusieurs milliers de personnes.

Une fête familiale brutalement interrompue

Créé en 1982, le Bite of Seattle est l’un des grands rendez-vous populaires de la ville. Organisé pendant trois jours, il rassemble habituellement plusieurs centaines de milliers de visiteurs autour de dizaines de restaurants, de stands et d’animations. La fusillade a éclaté au moment où cette édition touchait à sa fin. La police poursuit ses investigations afin d’identifier formellement le tireur, de comprendre les circonstances exactes des coups de feu et de déterminer si d’autres personnes pourraient être impliquées.