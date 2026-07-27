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Un directeur de pompes funèbres remet des cendres d’inconnus à des familles

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Un directeur de pompes funèbres remet des cendres d'inconnus à des familles
Un directeur de pompes funèbres remet des cendres d'inconnus à des familles

Robert Bush, directeur britannique d’une entreprise de pompes funèbres low-cost, a reconnu ce lundi avoir restitué à une trentaine de familles des cendres qui n’étaient pas celles de leurs proches disparus. L’homme a admis ces faits devant les autorités, révélant une pratique qui touche plusieurs dizaines de clients ayant eu recours à ses services funéraires.

Des familles trompées

Les familles concernées ont donc reçu les restes cinéraires de personnes totalement inconnues, croyant récupérer les cendres de leurs défunts. Cette confusion volontaire soulève de nombreuses questions sur les pratiques du secteur funéraire low-cost et les contrôles exercés sur ces entreprises qui proposent des tarifs attractifs.

L’affaire met en lumière les dérives possibles dans un secteur où la confiance des familles endeuillées reste primordiale. Les autorités britanniques devront désormais déterminer les circonstances exactes de ces substitutions et les sanctions applicables à ce professionnel.

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