Ivry-sur-Seine : un conducteur de bus contrôlé sans permis valide et positif aux stupéfiants après un accident

Un accident survenu vendredi après-midi à Ivry-sur-Seine a conduit à la découverte de plusieurs infractions commises par un conducteur de bus de la RATP. Alors qu’il circulait dans le centre-ville, le véhicule a accroché un piéton avec son rétroviseur. Blessée légèrement au visage, la victime a été prise en charge par les secours avant d’être transportée à l’hôpital.

Les vérifications réalisées par les forces de l’ordre ont mis en évidence que le chauffeur ne disposait plus du permis nécessaire à la conduite d’un autobus, celui-ci ayant été annulé. Les dépistages effectués dans la foulée ont également révélé une consommation de stupéfiants. Le conducteur a été placé en garde à vue afin de poursuivre les investigations.

La RATP a annoncé l’ouverture d’une procédure interne pouvant déboucher sur une sanction allant jusqu’à la révocation. L’entreprise rappelle que ses conducteurs sont soumis à des contrôles réguliers d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, tout en soulignant que chaque agent est tenu de signaler immédiatement toute suspension ou annulation de son permis de conduire.

Quelques heures plus tôt, un autre incident avait mobilisé les policiers dans le Val-de-Marne. À Nogent-sur-Marne, un différend entre un machiniste de la RATP et un passager a dégénéré en affrontement. Les deux hommes ont été interpellés après avoir brandi des armes improvisées, avant que la procédure judiciaire ne soit finalement classée sans suite.