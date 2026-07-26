Un équipage américano-russe rentre sur Terre après 241 jours dans l’espace

L'équipage américano-russe, composé de Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov et Sergei Mikaev, a atterri au Kazakhstan après 241 jours dans l'espace, ayant réalisé diverses recherches scientifiques. Leur mission à bord de la Station spatiale internationale inclut plusieurs sorties extravéhiculaires et la réception de matériels essentiels pour la vie à bord.

L’astronaute de la NASA Chris Williams et les cosmonautes russes Sergey Kud-Sverchkov et Sergei Mikaev ont atterri dimanche au Kazakhstan à bord du vaisseau Soyouz MS-28, au terme de huit mois passés à bord de la Station spatiale internationale.

Le retour s’est effectué sans incident. La capsule Soyouz MS-28 a touché le sol kazakh vers 15 h 27 heure locale, au sud-est de Dzhezkazgan, bouclant une mission de 241 jours au cours de laquelle l’équipage a accompli 3 856 orbites autour de la Terre et parcouru plus de 102 millions de miles.

Côté américain, Chris Williams a conduit des recherches sur de nouveaux traitements contre le cancer et travaillé à améliorer la fabrication en orbite de matériaux destinés aux ordinateurs et appareils électroniques haute performance. Il a par ailleurs réalisé deux sorties extravéhiculaires pour préparer la modernisation du système d’alimentation de la station et remplacer une articulation défectueuse du bras robotique Canadarm2.

Du côté russe, la mission ISS 74 a inclus une sortie dans l’espace pour installer des équipements liés à l’expérience Sun-Terahertz, qui vise à étudier le rayonnement térahertz du Soleil. L’équipage a également réceptionné deux vaisseaux-cargos Progress MS transportant eau, carburant et gaz atmosphériques nécessaires à la vie à bord de la station, selon Roscosmos.

Après des examens médicaux sur place, les trois membres d’équipage doivent être acheminés par avion vers Karaganda, dans le centre du Kazakhstan. Williams rejoindra ensuite le centre spatial Johnson à Houston à bord d’un appareil de la NASA, tandis que Kud-Sverchkov et Mikaev sont attendus au centre d’entraînement de la Cité des étoiles, près de Moscou.

Leur relève est déjà en place. L’astronaute de la NASA Anil Menon et les cosmonautes Pyotr Dubrov et Anna Kikina sont arrivés à l’ISS plus tôt ce mois-ci à bord du Soyouz MS-29. Ils ont rejoint Jessica Meir, Jack Hathaway, l’Européenne Sophie Adenot et Andrey Fedyaev pour lancer l’Expédition 75, qui doit se prolonger jusqu’au printemps 2027. Au programme : fabrication en orbite, réalité augmentée, intelligence artificielle appliquée au suivi de la santé des astronautes et bio-impression de tissus humains.