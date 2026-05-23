Nouveau test globalement réussi pour Starship avant l’entrée en Bourse de SpaceX

La société SpaceX a réalisé vendredi un nouveau vol d’essai de sa gigantesque fusée Starship, dans une mission jugée globalement réussie malgré plusieurs incidents techniques. Ce douzième test du programme intervient à un moment stratégique pour l’entreprise d’Elon Musk, qui prépare une entrée en Bourse historique regroupant notamment SpaceX, Starlink et xAI.

Le lancement a eu lieu depuis le Starbase, au Texas, avec une fusée de 124 mètres de haut, encore plus imposante que les précédentes versions. Les deux étages se sont séparés correctement après le décollage et l’étage supérieur a finalement terminé sa trajectoire dans l’océan Indien après environ 65 minutes de vol.

Des anomalies techniques mais des objectifs atteints

Le vol n’a toutefois pas été parfait. Le propulseur principal n’a pas réalisé la poussée prévue et est retombé de manière incontrôlée dans le golfe du Mexique, sans atteindre la zone ciblée par SpaceX. L’étage supérieur a également subi un dysfonctionnement moteur qui a empêché une insertion orbitale idéale.

Malgré cela, plusieurs objectifs clés ont été remplis, notamment le déploiement de satellites factices destinés à tester le bouclier thermique du vaisseau. Les équipes de SpaceX ont célébré ce résultat, considéré comme une étape importante avant les futures missions lunaires du programme NASA Artemis.

Une nouvelle étape vers les ambitions lunaires américaines

Le patron de la NASA, Jared Isaacman, a salué un test qui « rapproche de la Lune et de Mars ». Starship doit à terme permettre d’envoyer des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028 avant de servir aux ambitions martiennes affichées par Elon Musk.

Avant d’atteindre cet objectif, SpaceX doit toutefois encore franchir plusieurs étapes techniques décisives. Parmi elles figure le ravitaillement en orbite, considéré comme un élément clé pour permettre à Starship d’effectuer des missions longues vers la Lune puis, à terme, vers Mars.