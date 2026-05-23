En Ukraine, des “jeux de drones” transforment la guerre en compétition high-tech

Dans l’ouest de l’Ukraine, les meilleurs pilotes de drones militaires du pays se sont affrontés cette semaine lors d’une compétition spectaculaire mêlant technologie, entraînement militaire et esprit de compétition. L’événement, baptisé « Wild Drones », illustre la place centrale prise par les drones dans la guerre contre la Russie.

Organisée près de la ville thermale de Truskavets, dans la région de Lviv, la compétition a réuni des pilotes issus de 19 des unités ukrainiennes les plus réputées ainsi que plusieurs fabricants de drones utilisés sur le front. Les participants se sont affrontés lors d’épreuves simulant des opérations de combat réelles, sous les regards de dizaines de soldats.

Au cours d’une démonstration, un drone intercepteur P1-SUN a notamment réussi à couper le câble reliant un autre drone à un ballon cible, provoquant les applaudissements des spectateurs. Ce type de technologie joue désormais un rôle majeur dans les affrontements quotidiens entre les forces ukrainiennes et russes.

Depuis le début du conflit, les drones ont profondément transformé la manière de faire la guerre. De nombreux opérateurs, souvent de jeunes soldats habitués aux consoles de jeux vidéo, pilotent des drones explosifs ou de reconnaissance parfois à plusieurs kilomètres des lignes de front.

L’armée ukrainienne encourage désormais une véritable « gamification » de la guerre des drones. Un système de points a été mis en place afin de récompenser les destructions confirmées d’équipements ennemis. Les unités peuvent ensuite utiliser ces points pour obtenir du nouveau matériel via des plateformes militaires surnommées « l’Amazon de la guerre ».

Selon les organisateurs, ces compétitions permettent aussi de renforcer les échanges entre les soldats et les fabricants afin d’améliorer rapidement les appareils utilisés sur le terrain. Les entreprises adaptent régulièrement leurs drones en fonction des retours d’expérience des combattants engagés contre les forces russes.

Le système ukrainien récompense également les frappes contre des cibles humaines, dans le cadre d’une stratégie visant à affaiblir durablement l’armée russe. Kiev affirme vouloir infliger chaque mois des dizaines de milliers de pertes aux forces de Moscou, des chiffres contestés par la Russie.

Alors que la guerre se poursuit, ces compétitions illustrent l’évolution rapide du conflit ukrainien vers une guerre technologique où l’innovation et la maîtrise des drones deviennent presque aussi cruciales que les armes conventionnelles.