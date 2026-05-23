Alain Prost blessé à la tête lors d’un violent home-jacking à son domicile en Suisse

Alain Prost a été victime d’un violent home-jacking à son domicile de Nyon, en Suisse. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a été blessé à la tête lors de cette agression survenue mardi matin.

Des agresseurs cagoulés font irruption dans la maison

Plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans la propriété de l’ancien pilote français. Les assaillants ont menacé les membres de sa famille présents sur place, avant de s’en prendre physiquement à Alain Prost. Âgé de 71 ans, l’ancien champion a tenté de s’interposer au moment des faits. Il a alors reçu des coups et a été blessé à la tête.

Un coffre-fort ouvert sous la contrainte

Les agresseurs ont également forcé l’un des fils d’Alain Prost à ouvrir un coffre-fort. Le contenu exact dérobé n’a pas été précisé à ce stade. Après les faits, les individus ont pris la fuite. Les circonstances précises de l’attaque restent au cœur de l’enquête ouverte par les autorités suisses.

Un important dispositif policier déployé autour de Nyon

La police a rapidement mis en place un important dispositif de recherches dans le secteur de Nyon. Les forces suisses ont été mobilisées avec l’appui de la gendarmerie française, compte tenu de la proximité avec la frontière. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs du home-jacking et de retracer leur fuite.

Une légende française de la Formule 1 prise pour cible

Alain Prost est l’une des plus grandes figures de l’histoire du sport automobile français. Quadruple champion du monde de Formule 1, il a marqué la discipline par ses duels mythiques, notamment avec Ayrton Senna, et par son pilotage d’une précision exceptionnelle, qui lui a valu le surnom de « professeur ».