People Drames et accidents

Alain Prost blessé à la tête lors d’un violent home-jacking à son domicile en Suisse

23 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Alain Prost blessé à la tête lors d’un violent home-jacking à son domicile en Suisse
Alain Prost blessé à la tête lors d’un violent home-jacking à son domicile en Suisse

Alain Prost a été victime d’un violent home-jacking à son domicile de Nyon, en Suisse. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a été blessé à la tête lors de cette agression survenue mardi matin.

Des agresseurs cagoulés font irruption dans la maison

Plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans la propriété de l’ancien pilote français. Les assaillants ont menacé les membres de sa famille présents sur place, avant de s’en prendre physiquement à Alain Prost. Âgé de 71 ans, l’ancien champion a tenté de s’interposer au moment des faits. Il a alors reçu des coups et a été blessé à la tête.

Un coffre-fort ouvert sous la contrainte

Les agresseurs ont également forcé l’un des fils d’Alain Prost à ouvrir un coffre-fort. Le contenu exact dérobé n’a pas été précisé à ce stade. Après les faits, les individus ont pris la fuite. Les circonstances précises de l’attaque restent au cœur de l’enquête ouverte par les autorités suisses.

Un important dispositif policier déployé autour de Nyon

La police a rapidement mis en place un important dispositif de recherches dans le secteur de Nyon. Les forces suisses ont été mobilisées avec l’appui de la gendarmerie française, compte tenu de la proximité avec la frontière. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs du home-jacking et de retracer leur fuite.

Une légende française de la Formule 1 prise pour cible

Alain Prost est l’une des plus grandes figures de l’histoire du sport automobile français. Quadruple champion du monde de Formule 1, il a marqué la discipline par ses duels mythiques, notamment avec Ayrton Senna, et par son pilotage d’une précision exceptionnelle, qui lui a valu le surnom de « professeur ».

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon