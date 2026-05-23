Entrevue Musique People

Véronique Sanson hospitalisée en urgence, son concert à Saint-Brieuc annulé

23 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La chanteuse de 77 ans souffre d’une infection respiratoire aiguë. Sa tournée estivale reste maintenue pour le moment.

Véronique Sanson hospitalisée en urgence, son concert à Saint-Brieuc annulé
Véronique Sanson hospitalisée en urgence, son concert à Saint-Brieuc annulé

Véronique Sanson a été hospitalisée en urgence pour une infection respiratoire aiguë. La chanteuse, âgée de 77 ans, devait entamer sa tournée des festivals d’été ce samedi 23 mai avec un concert à Saint-Brieuc. Cette prestation a été annulée en raison de son état de santé, laissant les spectateurs sans nouvelle de son rétablissement immédiat.

La tournée estivale maintenue pour le moment

Malgré cette hospitalisation, l’équipe de l’artiste maintient pour l’instant les autres dates prévues cet été. Les concerts programmés à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange en juin et juillet devraient se tenir comme prévu. Aucun report ni annulation supplémentaire n’a été annoncé à ce stade, l’entourage de la chanteuse restant confiant sur sa capacité à reprendre la scène dans les semaines à venir.

Cette infection respiratoire suscite néanmoins l’inquiétude de ses admirateurs, compte tenu de l’âge de l’interprète d’« Amoureuse » et de la fragilité que peuvent représenter de telles pathologies. Les prochains jours permettront d’évaluer plus précisément l’évolution de son état et la faisabilité de la suite de sa tournée estivale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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