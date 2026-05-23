Véronique Sanson hospitalisée en urgence, son concert à Saint-Brieuc annulé

Véronique Sanson a été hospitalisée en urgence pour une infection respiratoire aiguë. La chanteuse, âgée de 77 ans, devait entamer sa tournée des festivals d’été ce samedi 23 mai avec un concert à Saint-Brieuc. Cette prestation a été annulée en raison de son état de santé, laissant les spectateurs sans nouvelle de son rétablissement immédiat.

La tournée estivale maintenue pour le moment

Malgré cette hospitalisation, l’équipe de l’artiste maintient pour l’instant les autres dates prévues cet été. Les concerts programmés à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange en juin et juillet devraient se tenir comme prévu. Aucun report ni annulation supplémentaire n’a été annoncé à ce stade, l’entourage de la chanteuse restant confiant sur sa capacité à reprendre la scène dans les semaines à venir.

Cette infection respiratoire suscite néanmoins l’inquiétude de ses admirateurs, compte tenu de l’âge de l’interprète d’« Amoureuse » et de la fragilité que peuvent représenter de telles pathologies. Les prochains jours permettront d’évaluer plus précisément l’évolution de son état et la faisabilité de la suite de sa tournée estivale.