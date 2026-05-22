Nawat Itsaragrisil a fait de nouvelles révélations sur Raúl Rocha, co-propriétaire de la Miss Universe Organization. Selon lui, ce dernier se trouverait actuellement en Europe et n’aurait pas remis les pieds au Mexique depuis son départ de Thaïlande. Et la raison avancée est lourde : Raúl Rocha ne peut tout simplement pas entrer dans son propre pays : « Actuellement, Raul est en Europe. Depuis son départ de Thaïlande, il n’est pas retourné au Mexique parce qu’il ne peut pas entrer dans le pays. »

Cette déclaration place encore un peu Raúl Rocha dans une situation particulièrement embarrassante, voire intenable. Pour un dirigeant censé représenter une organisation internationale comme Miss Universe, être présenté comme banni ou empêché d’entrer au Mexique soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa capacité à exercer pleinement son rôle.

Raúl Rocha aussi banni de Puerto Rico

Nawat a également affirmé que Raúl Rocha ne pourrait pas se rendre à Puerto Rico, pays hôte de Miss Univers 2026. Selon ses propos, les autorités ou les organisateurs locaux ont imposé plusieurs conditions, dont l’interdiction de présence de Raúl Rocha : « Il ne peut pas non plus aller à Puerto Rico, le pays hôte l’a interdit, il y a trop d’exigences. »

Le coup est rude pour Raúl Rocha, mais pas surprenant. Cette situation fragilise encore plus son image déjà bien écornée de co-propriétaire et de décideur au sein de l’organisation. Le responsable d’une organisation incapable de se déplacer dans des pays directement liés au concours, cela devient devient un problème pour la structure qu’il prétend diriger.

Acculé, Raúl Rocha ne supporte pas les critiques en ligne et espionne ses détracteurs

Nawat a aussi décrit un comportement très paranoïaque de Raul Rocha face aux critiques publiées sur les réseaux sociaux. Selon lui, chaque fois que Raul Rocha est évoqué sur TikTok, il le contacte directement par WhatsApp : « Chaque fois que quelqu’un parle de lui sur TikTok, il m’envoie immédiatement un message WhatsApp. » Nawat affirme que Raul Rocha lui reproche ensuite de ne pas le défendre suffisamment : « Tu ne m’aimes pas maintenant ! »

Une organisation à la dérive

Nawat assure avoir tenté d’aider la Miss Universe Organization, mais affirme que ses efforts ont été rendus difficiles par des décisions changeantes et un manque de cohérence interne : « J’ai aidé autant que j’ai pu, mais après mon aide, ils changent souvent d’avis. Il y a beaucoup de drame, ça ne se termine jamais. » Face à cette situation, Nawat dit vouloir prendre du recul. Il affirme qu’il ne souhaite plus continuer à intervenir si ses conseils ou son aide sont ensuite remis en question.

Raul Rocha, un problème d’image pour Miss Universe

Les déclarations de Nawat mettent Raúl Rocha dans une position très délicate. Déjà recherché par la justice mexicaine pour ses liens avec les cartels, blanchiment, trafic de drogue et de carburant, il apparaît aussi désormais comme un dirigeant banni du Mexique, interdit à Puerto Rico, incapable de faire face aux critiques en ligne et associé à une organisation instable et en perte de crédibilité.

À ce stade, l’avenir Raùl Rocha à la tête de Miss Univers paraît de plus en plus sombre. Entraînera-t-il avec lui le concours dans sa chute ? Ça en prend pour le moment le chemin…