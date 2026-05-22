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«Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel» : Flavie Flament livre un récit glaçant sur RTL

22 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel» : Flavie Flament livre un récit glaçant sur RTL
«Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel» : Flavie Flament livre un récit glaçant sur RTL

Flavie Flament a pris la parole ce matin sur RTL. Interrogée dans RTL Matin par Thomas Sotto, l’animatrice est revenue sur ce qu’elle présente comme un épisode de violences sexuelles impliquant Patrick Bruel, en employant des mots particulièrement forts.« Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel », a-t-elle déclaré.

«Patrick Bruel était en train de remettre mon pantalon comme on habillerait un mort.»

Dans son témoignage , Flavie Flament décrit un réveil marqué par la sidération et l’incompréhension. Elle raconte : « Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais allongée sur le dos, Patrick Bruel en train de me remettre mon pantalon comme une poupée. Patrick Bruel était en train de remettre mon pantalon comme on habillerait un mort. »

Au sujet d’une confrontation : « Je suis prête »

Interrogée sur l’éventualité d’une confrontation avec Patrick Bruel, Flavie Flament répond sans détour : « Je suis prête. »

Au-delà de Patrick Bruel, Flavie Flament laisse entendre que d’autres noms pourraient être évoqués un jour. Sur RTL, elle affirme : « Il y en a d’autres. L’heure viendra » de donner les noms.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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