«Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel» : Flavie Flament livre un récit glaçant sur RTL

Flavie Flament a pris la parole ce matin sur RTL. Interrogée dans RTL Matin par Thomas Sotto, l’animatrice est revenue sur ce qu’elle présente comme un épisode de violences sexuelles impliquant Patrick Bruel, en employant des mots particulièrement forts.« Je n’ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel », a-t-elle déclaré.

«Patrick Bruel était en train de remettre mon pantalon comme on habillerait un mort.»

Dans son témoignage , Flavie Flament décrit un réveil marqué par la sidération et l’incompréhension. Elle raconte : « Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais allongée sur le dos, Patrick Bruel en train de me remettre mon pantalon comme une poupée. Patrick Bruel était en train de remettre mon pantalon comme on habillerait un mort. »

Au sujet d’une confrontation : « Je suis prête »

Interrogée sur l’éventualité d’une confrontation avec Patrick Bruel, Flavie Flament répond sans détour : « Je suis prête. »

Au-delà de Patrick Bruel, Flavie Flament laisse entendre que d’autres noms pourraient être évoqués un jour. Sur RTL, elle affirme : « Il y en a d’autres. L’heure viendra » de donner les noms.