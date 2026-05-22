États-Unis : Trump investira Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale, une nomination sous tension

Le président américain Donald Trump doit faire prêter serment vendredi à Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, selon une annonce de l’administration américaine.

Cette nomination intervient après la confirmation de Kevin Warsh par un vote quasi unanime au Sénat le 13 mai. Il succède à Jerome Powell à la présidence de la banque centrale américaine, bien que ce dernier conserve un mandat de gouverneur jusqu’en 2028.

Âgé de 56 ans, Kevin Warsh est nommé pour un mandat de quatre ans à la tête de la Fed, avant de poursuivre un mandat de gouverneur de 14 ans. Ancien membre du conseil des gouverneurs entre 2006 et 2011, il avait été le plus jeune nommé de l’histoire de l’institution à l’époque.

Sa nomination s’inscrit dans une orientation économique assumée par Donald Trump, qui souhaite une politique monétaire plus accommodante. Warsh est en effet considéré comme favorable à une baisse des taux d’intérêt et à une réduction importante du bilan de la Réserve fédérale.

Cette position intervient dans un contexte où plusieurs responsables de la Fed envisagent au contraire un resserrement monétaire afin de contenir une inflation persistante, notamment alimentée par les tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran.

Selon des comptes rendus internes récents, une majorité de membres de la banque centrale estiment qu’un durcissement de la politique monétaire pourrait être nécessaire si l’inflation reste durablement au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par l’institution.

La nomination de Kevin Warsh devrait également raviver les débats sur l’indépendance de la Réserve fédérale. Plusieurs critiques estiment que l’administration Trump cherche à rapprocher la politique monétaire des objectifs budgétaires de la Maison Blanche, une question sensible pour l’équilibre institutionnel du pays.

Lors de ses auditions de confirmation, Kevin Warsh a assuré qu’il préserverait l’autonomie de la banque centrale, tout en partageant une partie des orientations économiques défendues par l’exécutif.