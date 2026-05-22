Avec la chaleur prévu ce week-end, les médecins rappellent l’importance d’une bonne hydratation

Alors qu’une importante vague de chaleur est attendue ce week-end sur une large partie de la France, les autorités sanitaires et les médecins multiplient les appels à la vigilance autour de l’hydratation. Les températures pourraient dépasser localement les 35 degrés dans plusieurs régions, avec des nuits particulièrement étouffantes qui compliquent la récupération de l’organisme.

Face à ces épisodes de fortes chaleurs, les spécialistes rappellent qu’il est essentiel de boire régulièrement tout au long de la journée, même sans sensation de soif. La déshydratation peut rapidement provoquer fatigue, maux de tête, vertiges, crampes ou malaises, notamment chez les personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Les boissons sucrées et l’alcool déconseillés

Les professionnels de santé recommandent principalement la consommation d’eau, en évitant autant que possible les boissons alcoolisées, très sucrées ou riches en caféine qui peuvent accentuer la déshydratation. Les fruits riches en eau comme la pastèque, le melon, les fraises ou le concombre sont également conseillés afin d’aider l’organisme à maintenir un bon équilibre hydrique.

Les autorités rappellent également l’importance d’adapter ses activités pendant les heures les plus chaudes de la journée. Il est conseillé de limiter les efforts physiques entre midi et 16 heures, de fermer volets et fenêtres en journée et de privilégier les lieux frais ou climatisés lorsque cela est possible.

Des autorités sanitaires en alerte face aux fortes températures

Cette première vague de chaleur de la fin du printemps survient alors que les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus fréquents et précoces en Europe sous l’effet du Changement climatique. Chaque été, les professionnels de santé constatent une augmentation des consultations liées aux malaises, aux déshydratations et aux coups de chaleur provoqués par les fortes températures.

Les services de santé invitent enfin chacun à surveiller ses proches les plus fragiles durant le week-end, notamment les personnes isolées. Les symptômes d’une déshydratation sévère ou d’un coup de chaleur peuvent évoluer rapidement et nécessiter une prise en charge médicale urgente.