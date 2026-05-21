Des études alertent sur les effets sanitaires de certains additifs alimentaires

Trois nouvelles études scientifiques menées notamment par des chercheurs de Inserm mettent en évidence des liens entre plusieurs additifs alimentaires et un risque accru de cancer, de diabète de type 2 ou encore d’hypertension. Les travaux, publiés dans différentes revues médicales internationales, s’appuient sur les données de plus de 100.000 participants suivis pendant quatorze ans dans le cadre de la cohorte française NutriNet-Santé.

Les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux colorants et aux conservateurs présents dans de nombreux aliments ultra-transformés. Selon leurs conclusions, une forte consommation de certains colorants alimentaires serait associée à une hausse de 14% du risque de cancer et de 38% du risque de diabète de type 2. D’autres travaux montrent également une association entre plusieurs conservateurs et un risque plus élevé d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.

Les aliments ultra-transformés de nouveau pointés du doigt

Les scientifiques rappellent que ces additifs sont largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire, notamment dans les sodas, plats préparés, pâtisseries industrielles ou produits longue conservation. Sur les emballages, ils apparaissent généralement sous les codes européens allant de E100 à E399. Les auteurs soulignent que les risques observés concernent des habitudes alimentaires courantes et non des consommations exceptionnelles.

Face à ces résultats, les chercheurs appellent à renforcer l’évaluation sanitaire de certains additifs et à améliorer l’information des consommateurs. Ils estiment que plusieurs de ces substances, en particulier certains colorants destinés à rendre les produits plus attractifs visuellement, pourraient faire l’objet d’un encadrement plus strict dans les années à venir.