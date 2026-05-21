Tensions sociales chez Google au Royaume-Uni : refus de reconnaissance syndicale, mais ouverture de négociations encadrées

Google a rejeté une demande de reconnaissance syndicale volontaire émanant de deux syndicats britanniques, tout en proposant d’engager des discussions via un organisme de conciliation soutenu par l’État. Cette décision intervient dans un contexte de montée des revendications sociales au sein de certaines divisions de l’entreprise au Royaume-Uni.

Les syndicats concernés, le Communication Workers Union et Unite the Union, avaient officiellement demandé cette reconnaissance après un vote interne des employés. Celui-ci aurait montré un soutien à la syndicalisation au sein de l’unité d’intelligence artificielle de Google, DeepMind.

Selon la réglementation britannique, le refus de reconnaissance volontaire ouvre une période de 20 jours ouvrables durant laquelle des négociations peuvent être engagées. Cette phase peut être prolongée si les deux parties en conviennent. En cas d’échec, les syndicats peuvent ensuite saisir une autorité indépendante afin de demander une reconnaissance légale.

Google a indiqué avoir proposé des discussions via l’ACAS, le service public de conciliation britannique spécialisé dans les conflits du travail. Cette option permet de retarder une éventuelle procédure judiciaire tout en maintenant un cadre de dialogue entre les parties.

Les syndicats ont, de leur côté, salué l’ouverture de ces discussions, y voyant une première étape vers une reconnaissance formelle. Ils affirment que la demande s’appuie sur l’expression directe des salariés de l’unité concernée, notamment dans les activités liées à l’intelligence artificielle.

Ce dossier s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration syndicale dans le secteur technologique au Royaume-Uni et en Europe, où les salariés de grandes entreprises du numérique cherchent davantage de représentation face à des conditions de travail en évolution rapide et à des enjeux liés à l’intelligence artificielle.