Merz propose un statut de “membre associé” de l’UE pour l’Ukraine

Le chancelier allemand Friedrich Merz a proposé d’accorder à l’Ukraine un statut intermédiaire de « membre associé » de l’Union européenne, selon une lettre adressée aux dirigeants européens et consultée par Reuters.

Cette proposition vise à offrir à l’Ukraine un rôle plus intégré dans les institutions européennes sans lui donner immédiatement les droits complets d’un État membre.

Dans ce cadre, l’Ukraine pourrait participer aux sommets et aux réunions ministérielles de l’UE, mais sans droit de vote. L’objectif serait de renforcer l’intégration politique de Kiev tout en contournant les blocages liés à une adhésion pleine et entière.

Merz estime que cette étape pourrait aussi faciliter un éventuel accord de paix avec la Russie, dans le contexte de la guerre déclenchée par l’invasion de l’Ukraine.

La proposition inclut également l’idée d’un engagement politique des États membres pour appliquer à l’Ukraine la clause d’assistance mutuelle de l’UE, ce qui renforcerait les garanties de sécurité du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche depuis longtemps une trajectoire claire vers l’adhésion européenne, qu’il considère comme essentielle pour stabiliser le pays à long terme.

Cependant, plusieurs responsables européens jugent peu réaliste une adhésion complète à court terme, malgré les discussions en cours sur des plans de paix incluant des échéances ambitieuses.

Cette proposition de “membre associé” est donc présentée comme un compromis entre une adhésion accélérée et le statut actuel de pays candidat, encore en phase de négociation.