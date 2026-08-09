La Colombie bascule à droite, Washington promet un milliard de dollars

Abelardo de la Espriella est devenu président de la Colombie, promettant une lutte intense contre les cartels et rejetant la stratégie de paix de son prédécesseur. Les États-Unis annoncent un soutien financier d’un milliard de dollars pour renforcer la sécurité, marquant un tournant vers la droite en Amérique latine.

Abelardo de la Espriella a prêté serment vendredi comme président de la Colombie, promettant une guerre totale contre les cartels. Les États-Unis ont annoncé dans la foulée un « paquet sécuritaire » d’un milliard de dollars destiné à soutenir son programme.

Le nouveau président colombien a choisi Cali, et non Bogotá, pour prêter serment, geste symbolique d’un homme qui se présente comme un outsider rompu aux usages de la politique traditionnelle. Avocat pénaliste et homme d’affaires millionnaire, Abelardo de la Espriella s’est adressé à des soldats dans une base militaire pour son premier discours officiel, promettant d’écraser les groupes armés « par la raison ou par la force ».

« Il n’y aura pas un seul endroit sur notre territoire où les criminels pourront se sentir en sécurité », a-t-il déclaré, se référant à lui-même sous le surnom qu’il s’est choisi, « El Tigre ». Il a annoncé l’abandon de la stratégie dite de « paix totale » de son prédécesseur Gustavo Petro, qui misait sur la négociation avec les guérillas et l’incitation des paysans à cesser de cultiver la coca.

Washington n’a pas tardé à répondre. Le département d’État américain a annoncé un « paquet sécuritaire » d’un milliard de dollars, soit environ 740 millions de livres sterling, pour aider Bogotá à atteindre « des objectifs communs » : lutte contre le crime organisé et contre l’immigration illégale. Donald Trump avait affiché son soutien à de la Espriella avant même l’élection de juin, prédisant une « bien meilleure relation » avec la Colombie.

Parmi ses premiers actes, le nouveau président a annoncé l’adhésion de la Colombie au « Bouclier des Amériques », le partenariat sécuritaire fondé par Trump. Le département d’État a salué ce choix, évoquant un « agenda pro-croissance » ouvrant la voie à un renforcement des liens commerciaux entre les deux pays.

De la Espriella a également promis une alliance militaire étroite avec les États-Unis et Israël, rompant avec Petro, qui avait coupé les relations diplomatiques avec Tel-Aviv en raison de l’offensive à Gaza. Il s’est dit admirateur de Javier Milei, le président argentin libertarien, et ses méthodes sont comparées à celles de Nayib Bukele au Salvador et de Daniel Noboa en Équateur, deux dirigeants de droite qui ont mené des offensives sécuritaires musclées contre les gangs.

Son élection s’inscrit dans un mouvement plus large de bascule à droite en Amérique latine, sur fond de difficultés économiques et d’inquiétudes face aux violences des gangs. Avec l’arrivée au pouvoir de Keiko Fujimori au Pérou, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se retrouve avec moins d’alliés progressistes dans la région.

La trajectoire de de la Espriella est singulière : citoyen américain depuis 2023 après avoir longtemps vécu et travaillé à Miami, il a bâti sa carrière comme avocat de la défense représentant des paramilitaires impliqués dans le trafic de drogue, avant de se retourner contre ce milieu une fois en politique. Il a annoncé sa candidature un mois après l’assassinat d’un autre candidat conservateur, et a tenu ses meetings derrière des vitres blindées, souvent vêtu d’un gilet pare-balles.

Parmi les personnalités présentes à son investiture figuraient le procureur général américain Todd Blanche et le président de la Fifa Gianni Infantino.