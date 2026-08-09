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Trottinettes électriques : casque et équipement réfléchissant obligatoires à Paris et en petite couronne

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Trottinettes électriques : casque et équipement réfléchissant obligatoires à Paris et en petite couronne
Trottinettes électriques : casque et équipement réfléchissant obligatoires à Paris et en petite couronne

Depuis vendredi 7 août, les utilisateurs de trottinettes électriques et d’autres engins de déplacement personnel motorisés doivent porter un casque ainsi qu’un équipement rétroréfléchissant à Paris et dans les départements de la petite couronne.

Cette obligation concerne notamment les conducteurs de gyropodes, monoroues et hoverboards circulant sur la voie publique dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le casque et l’équipement de haute visibilité doivent être portés à toute heure.

Jusqu’à 135 euros d’amende

Le non-port du casque est désormais puni d’une amende forfaitaire de 135 euros. L’absence de gilet ou d’équipement rétroréfléchissant expose à une sanction de 35 euros.

La préfecture de police justifie cette mesure par la forte hausse du nombre d’accidents. En 2025, 79 utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés ont perdu la vie et environ 1 100 utilisateurs de trottinettes ont été gravement blessés, soit une augmentation de 33 % en un an. Le gouvernement étudie désormais une possible généralisation nationale du casque obligatoire.

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