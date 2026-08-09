Avec la canicule, les vendanges sont très en avance en France

La canicule de 2026 a provoqué un début de vendanges exceptionnellement précoce en France, avec des récoltes démarrant deux à quatre semaines avant les dates habituelles. Cette situation, liée à un stress hydrique intense, pousse les viticulteurs à adapter leur approvisionnement en main-d'œuvre et révèle les impacts du changement climatique sur le calendrier viticole.

Les fortes chaleurs et la sécheresse ont considérablement accéléré le développement de la vigne en 2026. Dans plusieurs régions françaises, les vendanges débutent avec deux à quatre semaines d’avance par rapport au calendrier habituel, obligeant les viticulteurs à réorganiser leurs équipes en pleine période estivale.

Dans l’Aude, les premiers raisins de muscat ont été récoltés dès le 15 juillet, un record de précocité. En Bourgogne, certaines parcelles du Mâconnais pourraient être vendangées dès la mi-août, tandis que les récoltes devraient également commencer plus tôt en Champagne, dans la vallée du Rhône et à Bordeaux.

Des raisins qui mûrissent plus rapidement

La chaleur accélère la concentration en sucre des raisins, mais elle ne garantit pas une maturation équilibrée. Lorsque le stress hydrique devient trop important, les baies peuvent cesser de grossir, se dessécher ou perdre une partie de leur acidité. Les vignerons doivent donc surveiller quotidiennement leurs parcelles pour déterminer le moment idéal de la récolte.

Cette précocité complique également le recrutement des saisonniers, traditionnellement mobilisés à partir de septembre. Elle illustre surtout l’évolution durable du calendrier viticole sous l’effet du changement climatique. Après un mois de juillet 2026 marqué par une chaleur et une sécheresse historiques, les vendanges estivales tendent désormais à devenir une réalité récurrente dans de nombreux vignobles français.