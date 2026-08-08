Présidentielle 2027 : Gabriel Attal porte plainte pour des soupçons d’ingérence russe

Gabriel Attal a déposé plainte vendredi soir à Paris après avoir été informé de plusieurs campagnes de désinformation attribuées à des réseaux russes. Le président de Renaissance et candidat à l’élection présidentielle dénonce des faits d’ingérence étrangère susceptibles de nuire à la sincérité du scrutin de 2027.

L’ancien premier ministre avait reçu un premier signalement mercredi avant d’être alerté, vendredi, d’une nouvelle opération menée la veille. Ces avertissements lui ont été transmis par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par Viginum, le service chargé de lutter contre les ingérences numériques étrangères.

De faux articles et reportages diffusés en ligne

Selon ses avocats, plusieurs comptes sur le réseau X ont usurpé l’identité de médias français et internationaux pour diffuser de fausses unes et des vidéos truquées. Ces publications attribuaient à Gabriel Attal et à ses proches des propos ou des comportements mensongers destinés à le discréditer politiquement. L’ancien chef du gouvernement a notamment été présenté comme potentiellement atteint de la maladie de Parkinson.

D’autres personnalités susceptibles de se présenter à l’élection présidentielle ont récemment été visées par des opérations comparables. Édouard Philippe a fait l’objet de fausses informations sur son état de santé, tandis que Raphaël Glucksmann a été ciblé à travers sa compagne Léa Salamé. Une enquête judiciaire a déjà été ouverte concernant cette dernière opération.