Moha La Squale condamné à deux ans de prison pour des violences sur deux jeunes femmes

Le rappeur Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison, dont un an assorti d’un sursis probatoire, pour des violences commises sur deux jeunes femmes. Âgé de 31 ans, l’artiste était jugé pour des faits remontant au mois de mai, survenus lors d’une soirée dans un appartement du XVIIIe arrondissement de Paris. Le rappeur possède déjà un lourd passé judiciaire. En juillet 2024, il avait été condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme, notamment pour des violences conjugales, séquestrations et menaces de mort visant plusieurs anciennes compagnes.

Des coups portés lors d’une soirée à Paris

Les faits jugés se sont déroulés au cours d’une soirée organisée dans un appartement parisien. Les deux jeunes femmes ont reçu plusieurs coups et présentaient différentes traces de violences. La police avait été alertée après que des voisins avaient entendu du bruit ainsi que les appels à l’aide d’une femme. Moha La Squale avait ensuite été interpellé avant d’être placé en détention provisoire. Le rappeur comparaissait notamment pour violences volontaires commises en état d’ivresse et en récidive légale.

Le parquet réclamait deux ans et demi de prison

Lors de l’audience, le parquet avait requis une peine de deux ans et demi de prison, dont douze mois assortis d’un sursis probatoire. Le tribunal correctionnel a finalement prononcé une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire. Cette décision constitue une nouvelle condamnation pour Mohamed Bellahmed.

Déjà condamné à quatre ans de prison en 2024

Le casier judiciaire du rappeur était déjà marqué par une importante condamnation. En juillet 2024, Moha La Squale avait été condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme, pour des violences conjugales, des séquestrations et des menaces de mort à l’encontre de plusieurs anciennes compagnes. À l’époque, l’artiste avait contesté une partie des accusations portées contre lui.

Une nouvelle affaire de violences pour Moha La Squale

Lors de ce nouveau procès, les débats ont notamment porté sur le comportement violent du rappeur et sa consommation d’alcool au moment des faits. Cette nouvelle condamnation a lieu plusieurs années après l’ascension très rapide de Moha La Squale dans le rap français. Révélé à partir de 2017 grâce à une succession de titres et de vidéos, l’artiste avait rapidement acquis une importante notoriété avant que ses démêlés judiciaires ne prennent une place croissante dans son parcours.