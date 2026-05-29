Moha La Squale placé en détention provisoire avant son procès pour violences conjugales

Le rappeur Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, a été placé en détention provisoire ce vendredi, après son défèrement devant le tribunal correctionnel de Paris. Il sera jugé le 7 août pour des faits présumés de violences volontaires en état d’ivresse et en récidive légale.

Des cris entendus dans un appartement du XVIIIe arrondissement

L’interpellation a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans le XVIIIe arrondissement de Paris. La police avait été appelée après le signalement de cris, d’appels à l’aide et de bruits de coups provenant d’un appartement. Sur place, les policiers ont forcé l’entrée après l’absence d’ouverture de la porte. Une femme présentant plusieurs traces de coups a été prise en charge par les secours.

Une fuite par la fenêtre, puis une arrestation

Au moment de l’intervention, le suspect a pris la fuite par une fenêtre avant d’être interpellé dans la rue. Il a ensuite été placé en garde à vue alors qu’il était alcoolisé. La garde à vue a pris fin jeudi soir, avant son transfert au dépôt du tribunal en vue de son défèrement.

Deux femmes concernées par le dossier

La principale femme concernée a indiqué connaître Mohamed Bellahmed depuis quelques jours et avoir passé la soirée chez lui avec une autre femme. Elle a déclaré qu’une dispute aurait éclaté après la disparition supposée d’une montre Rolex. Des photographies montreraient un visage tuméfié. Une seconde femme, également identifiée, a déclaré avoir reçu une gifle.

Un procès renvoyé pour expertise psychiatrique

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé l’examen du dossier au 7 août afin d’obtenir une expertise psychiatrique du prévenu. Dans l’attente de cette audience, le placement en détention provisoire a été ordonné en raison du risque de réitération des faits et de pression sur les deux femmes concernées. Mohamed Bellahmed encourt jusqu’à six ans de prison.

Un antécédent judiciaire

En juillet 2024, Moha La Squale avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour violences par conjoint ou concubin, séquestration et menace de mort sur conjoint ou concubin. Il avait été libéré le 25 août 2025 après avoir déjà effectué une partie de sa peine en détention provisoire.