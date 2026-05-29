Arthur défend Patrick Bruel : «La décision de Nagui de bannir ses chansons est prématurée. Il faut respecter la présomption d’innocence»

Invité ce vendredi sur BFMTV-RMC, Arthur a réagi à la décision de Nagui de retirer les chansons de Patrick Bruel de N’oubliez pas les paroles. L’animateur juge cette mesure « peut-être un peu prématurée » et appelle à « laisser les juges faire leur travail ».

Arthur juge la décision de Nagui « un peu prématurée »

La mise à l’écart de Patrick Bruel continue de faire réagir. Alors que Nagui a décidé de suspendre les chansons du chanteur de son émission N’oubliez pas les paroles, Arthur a estimé, ce vendredi matin sur BFMTV-RMC, que cette décision intervenait peut-être trop tôt : « Peut-être que c’est un peu prématuré, la décision de Nagui », a déclaré l’animateur, tout en prenant soin de préciser : « Je ne suis pas juge. »

Nagui a confirmé que les émissions actuellement diffusées avaient été enregistrées avant le dépôt des plaintes, mais que les chansons de Patrick Bruel avaient depuis été suspendues « en attendant la décision de justice ».

« Il faut respecter les victimes, mais aussi la présomption d’innocence »

Arthur a tenu à rappeler son soutien aux victimes de violences, tout en insistant sur la nécessité de ne pas condamner publiquement avant la justice : « Il faut avant tout respecter les victimes, a-t-il souligné, mais aussi respecter la présomption d’innocence et laisser les juges faire leur travail. »

Une position qui tranche avec les mesures déjà prises par plusieurs acteurs médiatiques. La radio RFM a notamment décidé de ne plus diffuser Patrick Bruel « jusqu’à nouvel ordre ».

Patrick Bruel écarté de plusieurs programmes

Le chanteur est actuellement visé par une plainte pour violences sexuelles en Belgique. Dans ce contexte, plusieurs décisions ont été prises autour de sa présence médiatique et artistique. Outre le retrait de ses titres de N’oubliez pas les paroles et leur suspension sur RFM, Patrick Bruel ne participera pas non plus à la prochaine édition des Enfoirés en 2027.

Pour Arthur, ces mises à l’écart posent une question de timing. L’animateur ne conteste pas la gravité des accusations, mais attend que la justice se prononce avant de tirer des conséquences définitives.