Présidentielle 2027 : l’électorat d’Emmanuel Macron se fragmente à l’approche du scrutin

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, l’électorat qui avait porté Emmanuel Macron à sa réélection apparaît profondément fragmenté. Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès, seuls 35 % des électeurs du chef de l’État en 2022 demeurent aujourd’hui fidèles au bloc central incarné notamment par Édouard Philippe et Gabriel Attal. Les autres se répartissent entre des électeurs attirés par la droite (27 %), par la gauche (23 %) ou désormais désabusés (15 %).

Cette évolution illustre la difficulté pour le macronisme de conserver son socle électoral après avoir fédéré, en 2022, des électeurs issus de plusieurs sensibilités politiques. Même parmi les plus fidèles, le soutien aux candidats potentiels du centre reste mesuré. Édouard Philippe semble toutefois disposer d’une longueur d’avance sur Gabriel Attal auprès de cet ancien électorat lorsqu’il s’agit d’évaluer leur capacité à incarner une future victoire présidentielle.

L’après-Macron se dessine dans les sondages

L’étude montre également que les électeurs restés attachés au bloc central ne souhaitent pas une simple prolongation du quinquennat actuel. Une majorité d’entre eux estime nécessaire de mener des réformes plus profondes de la société française. Selon les auteurs de l’enquête, l’argument du « barrage » face au Rassemblement national ou à Jean-Luc Mélenchon ne suffit plus à mobiliser durablement cet électorat.

Les anciens soutiens d’Emmanuel Macron qui se tournent vers la droite placent majoritairement les questions migratoires et identitaires au cœur de leurs préoccupations. À l’inverse, ceux qui se rapprochent de la gauche mettent davantage en avant les enjeux sociaux et environnementaux. Quant aux électeurs désabusés, ils expriment principalement leur déception vis-à-vis du bilan du président sortant. Une recomposition qui pourrait peser lourd dans la bataille pour sa succession en 2027.