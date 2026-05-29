Le président espagnol Sanchez se retrouve dos au mur face à la multiplication des enquêtes pour corruption

Huit ans après avoir renversé un gouvernement de centre-droit éclaboussé par des scandales de corruption en promettant de moraliser la vie publique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez voit sa marge de manœuvre se réduire à mesure que les accusations visant son parti et son entourage se multiplient.

L’épouse, le frère ainsi que plusieurs proches collaborateurs de Sanchez font actuellement l’objet d’enquêtes judiciaires. Ses soutiens dénoncent toutefois des attaques politisées destinées à affaiblir son gouvernement.

À l’étranger, Sanchez est salué par certains dirigeants libéraux pour ses critiques envers le président américain Donald Trump et ses prises de position sur la guerre à Gaza. Mais en Espagne, il recule dans les sondages et fait face à des critiques jusque dans son propre camp politique.

Le gouvernement espagnol exclut pour l’instant toute élection anticipée. Malgré les scandales, les petits partis alliés refusent de soutenir une motion de défiance, craignant qu’une chute du gouvernement n’ouvre la voie à l’extrême droite.

Sanchez n’a, à ce stade, été directement cité dans aucune des affaires en cours. Il affirme que ces enquêtes s’inscrivent dans une campagne visant à le pousser hors du pouvoir.

« Il existe en Espagne une longue tradition selon laquelle les deux partis politiques qui se sont succédé au pouvoir profitent des leviers de clientélisme qu’ils contrôlent lorsqu’ils gouvernent », a déclaré Miriam Gonzalez, avocate espagnole et fondatrice de la plateforme España Mejor, destinée à encourager la participation de la société civile à la politique.