L’OMS signale 906 cas suspects et 223 décès suspects liés à la souche Bundibugyo du virus Ebola

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi que 906 cas suspects d’Ebola avaient été recensés en République démocratique du Congo, dont 223 décès suspects faisant actuellement l’objet d’investigations.

Une épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola est en cours en République démocratique du Congo, tandis que plusieurs cas ont également été signalés en Ouganda.

L’OMS recense 125 cas confirmés d’Ebola en RDC, dont 17 décès, dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. En Ouganda, sept cas ont été confirmés, dont trois importés depuis la RDC, avec un décès enregistré. L’organisation précise toutefois qu’aucune transmission communautaire n’a été détectée en Ouganda.

Selon l’OMS, l’épidémie dans l’est de la RDC aurait probablement commencé il y a environ deux mois. Cette flambée de la maladie, pour laquelle aucun vaccin n’existe actuellement, a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale.

Les experts se disent préoccupés par le fait que le virus ait circulé pendant une longue période sans être détecté dans une zone densément peuplée, compliquant le traçage des contacts et l’isolement des personnes contaminées.

Anaïs Legand, membre de l’équipe chargée des agents pathogènes à haut risque au sein du programme de gestion des urgences sanitaires de l’OMS, a déclaré que le taux de mortalité parmi les personnes infectées était estimé entre 30 % et 50 %.

« C’est énorme. Cela signifie que jusqu’à cinq personnes sur dix risquent de mourir », a-t-elle indiqué, tout en précisant que ces chiffres restent préliminaires et nécessitent des investigations supplémentaires.