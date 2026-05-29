Jeux olympiques 2032 : arrestations à Brisbane après l’évacuation forcée d’un campement de protestation

La police australienne a procédé vendredi à plusieurs arrestations lors du démantèlement d’un campement de manifestants installé sur le futur site du principal stade des Jeux olympiques de Brisbane 2032.

Selon les autorités, cinq personnes ont été arrêtées alors que les forces de l’ordre intervenaient dans le parc Victoria Park-Barrambin, où des militants écologistes et des représentants autochtones protestaient contre la destruction annoncée du site.

Le gouvernement de l’État du Queensland avait averti les occupants qu’ils seraient expulsés s’ils ne quittaient pas volontairement le parc avant le début des travaux. Le site doit être fermé pendant cinq ans à partir de la semaine prochaine afin de permettre la construction du stade olympique de 63 000 places.

L’Autorité indépendante des infrastructures et de la coordination des Jeux olympiques doit officiellement prendre possession du terrain lundi à minuit pour lancer les travaux du complexe, pièce centrale des troisièmes Jeux olympiques organisés par l’Australie.

Mais le projet suscite une forte opposition locale. Des groupes autochtones ont déposé une demande auprès du gouvernement australien afin que le parc soit protégé de manière permanente en tant que « zone aborigène importante ».

Le site, connu sous le nom de Barrambin — « lieu venteux » dans la langue du peuple Yagara — est considéré comme un espace culturel et spirituel majeur par les communautés autochtones locales. Le parc abrite également de nombreux arbres centenaires.

Depuis plus de 60 jours, les militants du « camp de l’ambassade Goori » occupaient les lieux avec des tentes et entretenaient un feu cérémoniel permanent. Les organisateurs avaient annoncé leur intention de mener une résistance non violente face à l’expulsion.

Les tensions autour du projet olympique illustrent les débats grandissants en Australie sur la protection des terres autochtones et l’impact environnemental des grands événements internationaux.