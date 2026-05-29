“Électeurs importés” et désinformation : Moscou accusé d’orchestrer une campagne secrète pour faire basculer l’Arménie

La Russie aurait intensifié ses opérations clandestines pour tenter d’affaiblir le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avant les élections du 7 juin, craignant qu’une nouvelle victoire de ce dernier ne rapproche définitivement l’Arménie des États-Unis et de l’Europe, selon des responsables occidentaux du renseignement cités par Reuters.

D’après cinq responsables des services de renseignement occidentaux et plusieurs documents consultés par l’agence, Moscou aurait préparé une série d’opérations d’influence comprenant des campagnes de désinformation en faveur de candidats pro-russes ainsi qu’un projet visant à faire venir des dizaines de milliers d’Arméniens vivant en Russie afin d’influencer le scrutin.

Les sources évoquent également la création de faux sites internet destinés à attaquer le gouvernement arménien et à fragiliser la position de Pachinian, actuellement donné favori dans les sondages.

L’Arménie, ancienne république soviétique de trois millions d’habitants, est restée pendant des décennies dans la sphère d’influence russe et accueille encore des troupes de Moscou. Mais depuis plusieurs années, Nikol Pachinian multiplie les gestes de rapprochement avec l’Union européenne, l’OTAN et Washington.

Le président américain Donald Trump a d’ailleurs publiquement soutenu mercredi la candidature de Pachinian à sa réélection. Dans le même temps, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est rendu à Erevan pour signer un accord sur les minerais ainsi qu’un projet de corridor de transport baptisé « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales ».

Ce corridor stratégique traversant l’Arménie vise à faciliter l’accès occidental à l’Asie centrale et à ses ressources minières, réduisant davantage l’influence géopolitique russe dans le Caucase.

Face à ce basculement progressif, Moscou a multiplié les mesures de pression contre Erevan. Ces derniers jours, la Russie a menacé de supprimer ses livraisons de gaz à prix réduit à l’Arménie et a imposé des restrictions sur plusieurs produits arméniens, notamment les fruits, les légumes, les fleurs et le brandy.

L’Arménie avait déjà suspendu en 2024 sa participation à l’alliance militaire dirigée par Moscou. Plus récemment, le pays a accueilli le chef de l’OTAN lors d’un sommet européen, alimentant encore davantage les tensions avec le Kremlin.