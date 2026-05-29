Cuba redoute une escalade militaire américaine alors que les discussions avec Washington sont au point mort

Les autorités cubaines estiment que le risque d’une agression militaire américaine contre l’île est en hausse dans un contexte de blocage des négociations entre La Havane et Washington.

La vice-ministre cubaine des Affaires étrangères, Josefina Vidal, a déclaré jeudi devant le Parlement cubain que les tensions entre les deux pays s’aggravaient à mesure que les discussions diplomatiques stagnent.

S’exprimant lors d’une audition au Capitole national, Vidal a accusé les États-Unis de chercher à construire un discours présentant Cuba comme une menace pour la sécurité nationale américaine. Selon elle, cette stratégie pourrait servir à justifier une future action hostile contre le gouvernement cubain.

Les responsables cubains dénoncent notamment les sanctions américaines visant les importations de pétrole de l’île, qu’ils considèrent comme un élément central de la pression économique exercée par Washington.

Dans son intervention, Josefina Vidal a affirmé que les autorités américaines fabriquaient des « prétextes » afin d’alimenter les tensions et de renforcer leur campagne contre le régime communiste cubain.

Les relations entre les deux pays se sont fortement détériorées ces dernières années après une brève période de rapprochement diplomatique. Les sanctions économiques américaines ont été renforcées, tandis que les discussions bilatérales avancent difficilement.

Cette nouvelle montée des tensions intervient dans un contexte régional déjà marqué par plusieurs crises géopolitiques, alimentant les inquiétudes à La Havane concernant une possible intensification de la pression américaine contre l’île.