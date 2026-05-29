Un drone russe frappe un immeuble en Roumanie : deux blessés et une nouvelle alerte aux portes de l’OTAN

Un drone russe s’est écrasé vendredi sur un immeuble résidentiel dans la ville roumaine de Galati, près de la frontière ukrainienne, provoquant une explosion et un incendie qui ont blessé deux personnes, selon les autorités roumaines.

L’incident s’est produit lors d’une attaque nocturne menée par la Russie contre des infrastructures ukrainiennes, notamment dans la région d’Odessa et autour du port stratégique d’Izmaïl, situé de l’autre côté du Danube.

Selon les services d’urgence roumains, le drone a percuté le toit d’un immeuble de dix étages avant d’exploser, déclenchant un incendie dans un appartement situé au dernier niveau du bâtiment. Deux personnes ont été soignées sur place, tandis qu’environ 70 habitants ont été évacués par précaution.

La Roumanie, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, partage une frontière terrestre de 650 kilomètres avec l’Ukraine. Le ministère roumain de la Défense a indiqué que des drones russes avaient pénétré l’espace aérien roumain à 28 reprises depuis le début des frappes russes contre les ports ukrainiens situés près du Danube.

Les autorités roumaines ont également précisé avoir récupéré des fragments de drones tombés sur leur territoire à 47 reprises depuis le début de ces attaques.

L’incident de Galati marque toutefois une escalade importante : c’est la première fois qu’un drone frappe une zone densément peuplée en Roumanie et fait des blessés. Cette situation pourrait accentuer les tensions sur le flanc oriental de l’OTAN, alors que les alliés de l’Ukraine craignent un débordement du conflit au-delà des frontières ukrainiennes.

Les images diffusées depuis Galati montrent d’importants dégâts sur l’immeuble touché, tandis que pompiers et forces de l’ordre ont été mobilisés toute la nuit pour sécuriser la zone et venir en aide aux habitants.