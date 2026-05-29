Carburants : près de 9.000 entreprises ont déjà demandé le « prêt flash » de Bpifrance

Face à la hausse des prix des carburants provoquée par les tensions au Moyen-Orient, près de 9.000 entreprises ont déjà sollicité le « prêt flash carburant » mis en place par les pouvoirs publics. L’information a été confirmée par le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, qui souligne l’ampleur de la demande depuis le lancement du dispositif au début du mois d’avril.

Selon Bpifrance, environ 15 millions d’euros ont déjà été versés aux entreprises bénéficiaires, tandis que des dossiers représentant près de 60 millions d’euros supplémentaires sont actuellement en cours d’instruction. Les demandes proviennent principalement de secteurs fortement dépendants du carburant, notamment les transporteurs routiers, les taxis, les entreprises du bâtiment, les agriculteurs ou encore les professionnels de la pêche.

Un financement sans garantie pour les petites structures

Le dispositif permet aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) éligibles d’emprunter entre 5.000 et 50.000 euros à un taux de 3,8 %, sans garantie. Les prêts sont accordés sur une durée de trois ans et comprennent un différé de remboursement du capital de douze mois afin de soulager la trésorerie des entreprises confrontées à la hausse de leurs coûts d’exploitation.

Pour éviter les effets d’aubaine, plusieurs conditions ont été fixées. Les entreprises doivent notamment justifier que leurs dépenses en carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires, être créées depuis plus d’un an et accepter de transmettre à Bpifrance leurs relevés bancaires récents. Ce mécanisme s’inscrit dans l’ensemble des mesures d’urgence déployées par le gouvernement pour amortir l’impact économique de la flambée des prix de l’énergie.