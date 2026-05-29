Anthropic lève 65 milliards de dollars et se rapproche du cap symbolique des 1.000 milliards de valorisation

La start-up américaine Anthropic, spécialisée dans l’intelligence artificielle et connue pour son assistant Claude, a annoncé une levée de fonds record de 65 milliards de dollars. Cette opération propulse sa valorisation à 965 milliards de dollars, un niveau inédit qui lui permet de dépasser son principal concurrent, OpenAI, valorisé à 852 milliards de dollars lors de son dernier tour de table.

Menée par plusieurs grands fonds d’investissement, dont Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital, cette levée témoigne de l’enthousiasme croissant des marchés pour les acteurs majeurs de l’intelligence artificielle. En seulement trois mois, la valeur de l’entreprise fondée à San Francisco a presque triplé, passant de 380 à 965 milliards de dollars.

Vers une entrée en Bourse très attendue

Cette croissance spectaculaire s’appuie notamment sur le succès de ses outils professionnels, en particulier Claude Code, destiné aux développeurs. Anthropic affirme avoir porté son chiffre d’affaires annualisé à 47 milliards de dollars, contre 14 milliards lors de sa précédente levée de fonds. Pour répondre à une demande toujours plus forte en puissance de calcul, l’entreprise a multiplié les partenariats avec Amazon, Google, Broadcom et même SpaceX, qui lui fournit une partie de ses capacités informatiques.

Désormais à quelques milliards seulement du seuil symbolique des 1.000 milliards de dollars de valorisation, Anthropic s’impose comme l’un des géants mondiaux de l’intelligence artificielle. Les marchés s’attendent désormais à une entrée en Bourse d’ici la fin de l’année, dans un contexte où la concurrence entre les grandes entreprises du secteur atteint des niveaux jamais vus.