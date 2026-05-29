— Michel Platini tacle Kylian Mbappé et lui conseille de ne pas prendre position politiquement

Invité de RTL, Michel Platini a estimé que Kylian Mbappé était légitime à exprimer ses opinions politiques, mais pas lorsqu’il porte le brassard ou le maillot de l’équipe de France. L’ancien numéro 10 des Bleus appelle le capitaine français à mesurer le poids de sa parole publique.

Platini valide la parole citoyenne de Mbappé

Michel Platini ne conteste pas le droit de Kylian Mbappé à s’exprimer sur des sujets politiques. Interrogé sur RTL au sujet des prises de position du capitaine de l’équipe de France, l’ancien meneur des Bleus a reconnu que l’attaquant du Real Madrid pouvait parfaitement donner son avis en tant que citoyen : « Il a raison de les prendre quand il n’est pas avec le brassard, ni avec le maillot de l’équipe de France », a expliqué Michel Platini. Pour lui Mbappé peut s’engager publiquement lorsqu’il parle en son nom propre, dans son cadre personnel ou en club.

Le maillot bleu, une responsabilité à part

Là où Michel Platini émet une réserve, c’est sur le moment et le contexte de cette parole. Selon lui, porter le maillot de l’équipe de France impose une forme de retenue, car le joueur ne représente plus seulement sa personne, mais une sélection nationale : « S’il est à Madrid ou ailleurs, il peut prendre position politiquement. Mais avec le brassard et le maillot de l’équipe de France, tu joues pour tous les Français », a-t-il insisté sur RTL.

L’ancien président de l’UEFA estime ainsi qu’une parole politique devient plus délicate lorsqu’elle est associée à l’image collective des Bleus. Pour Platini, le statut de capitaine renforce encore cette responsabilité.

« Les footballeurs ne sont pas forcément des abrutis »

Michel Platini a toutefois défendu l’idée que les sportifs puissent intervenir dans le débat public. Il a rappelé que les footballeurs, souvent réduits à leur rôle sur le terrain, peuvent aussi avoir une réflexion sur les sujets de société : « C’est bien si les gens intelligents prennent position sur les faits de la société », a-t-il déclaré, avant d’ajouter avec ironie : « Les footballeurs ne sont pas forcément des abrutis, il y en a qui sont un peu intelligents quand même. »

Le risque de diviser

Michel Platini a surtout mis en garde Kylian Mbappé contre les conséquences d’un engagement public trop frontal. Selon lui, un joueur de cette notoriété s’expose forcément à des réactions opposées dès qu’il prend position sur un sujet politique : « Dès que tu vas prendre position, tu vas te fâcher avec la moitié de la Terre », a-t-il résumé. L’ancien international français a conseillé à Mbappé de s’inspirer de figures comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui, selon lui, évitent généralement les prises de position trop clivantes.