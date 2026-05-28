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Séisme à Roland-Garros : le numéro 1 mondial Jannik Sinner éliminé dès le 2e tour

28 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Séisme à Roland-Garros : le numéro 1 mondial Jannik Sinner éliminé dès le 2e tour
Séisme à Roland-Garros : le numéro 1 mondial Jannik Sinner éliminé dès le 2e tour

Immense favori de cette édition 2026 de Roland-Garros, Jannik Sinner a été éliminé jeudi dès le deuxième tour par Juan Manuel Cerundolo, vainqueur en cinq sets au terme d’un match renversant : 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Longtemps dominateur, l’Italien a progressivement perdu le fil, rattrapé par la chaleur et visiblement diminué physiquement.

La surprise est énorme. Numéro 1 mondial, Sinner abordait le tournoi avec le statut de prétendant principal au titre, d’autant plus en l’absence de Carlos Alcaraz. Face à Cerundolo, 56e mondial et récent vainqueur du Challenger de Bordeaux, tout semblait pourtant sous contrôle après deux premiers sets maîtrisés.

Deux sets d’avance, puis l’effondrement

Sinner a rapidement imposé son rythme. Solide du fond du court, précis dans ses enchaînements, il a remporté les deux premières manches avec autorité. Mais le match a basculé dans le troisième set. L’Italien, de plus en plus marqué physiquement, a commencé à raccourcir les échanges, à perdre en intensité et à subir davantage les variations de son adversaire.

Cerundolo a alors saisi l’ouverture. Plus patient, plus mobile, l’Argentin a arraché la troisième manche 7-5, avant de prendre totalement le contrôle de la rencontre. Sinner, qui a sollicité l’intervention du médecin dans le troisième set, n’a ensuite plus jamais retrouvé son niveau initial.

Cerundolo profite, Sinner craque

Les deux dernières manches ont tourné à sens unique. Cerundolo, porté par sa fraîcheur et son agressivité, a enchaîné les jeux face à un Sinner incapable de maintenir l’intensité nécessaire. L’Argentin a conclu sur deux sets nets, 6-1, 6-1, scellant l’une des plus grosses sensations du tournoi.

Pour Sinner, cette élimination met fin à une série impressionnante. L’Italien restait sur 30 victoires consécutives et n’avait plus perdu aussi tôt dans un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2023. Son parcours parisien s’arrête brutalement.

Un tableau bouleversé

Cette sortie prématurée rebat les cartes à Roland-Garros. Le favori numéro 1 du tournoi éliminé, le tableau masculin s’ouvre largement. Juan Manuel Cerundolo, lui, signe la plus grande victoire de sa carrière et poursuit son parcours avec une confiance décuplée.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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