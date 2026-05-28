Gaza : Netanyahu ordonne à l’armée israélienne d’étendre son contrôle à 70% du territoire

Benjamin Netanyahu a déclaré avoir donné pour consigne à l’armée israélienne d’étendre son contrôle sur la bande de Gaza jusqu’à 70% du territoire. Le Premier ministre israélien affirme qu’Israël contrôle déjà environ 60% de l’enclave palestinienne, alors que le cessez-le-feu est fragilisé et que les tensions sont persistantes avec le Hamas.

“Nous tenons le Hamas à la gorge”

Dans une vidéo diffusée par une télévision israélienne, Benjamin Netanyahu a affirmé que l’armée israélienne avait progressé depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il a expliqué que les forces israéliennes étaient passées d’environ 50% à 60% de contrôle territorial, avant d’annoncer son objectif : atteindre 70%. Cette déclaration marque une nouvelle étape dans la stratégie militaire israélienne à Gaza.

Une extension qui dépasse les limites du cessez-le-feu

Le contrôle annoncé par Israël dépasse les lignes prévues dans l’accord de cessez-le-feu conclu l’an dernier. Des cartes transmises aux organisations humanitaires montraient déjà une zone de contrôle israélien élargie, couvrant près des deux tiers de la bande de Gaza. L’armée israélienne présente ces cartes comme des outils de coordination, mais leur évolution renforce les inquiétudes sur une division durable du territoire.

Une population toujours plus comprimée

Cette progression militaire a des conséquences directes pour les civils palestiniens. Plus de deux millions de personnes se retrouvent concentrées dans une partie réduite de Gaza, avec un accès limité à l’aide, aux soins et aux infrastructures de base. La situation humanitaire reste critique, alors que les opérations militaires, les restrictions de déplacement et les destructions continuent de peser sur la population.

Un cessez-le-feu sous pression

Le cessez-le-feu reste théoriquement en vigueur, mais il est de plus en plus contesté sur le terrain. Israël accuse le Hamas de ne pas avoir renoncé à son contrôle militaire et politique sur Gaza. De son côté, le Hamas accuse Israël de poursuivre son occupation et de bloquer la mise en œuvre complète des engagements prévus. Cette impasse nourrit le risque d’une reprise plus large des combats.